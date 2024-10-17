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У Харкові судили чоловіка, який після ТЦК пройшов ВЛК та вимкнув телефон

15:22, 17 жовтня 2024
30-річний харків'янин отримав три з половиною роки за ухилення від служби в армії.
У Харкові судили чоловіка, який після ТЦК пройшов ВЛК та вимкнув телефон
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У Харкові суд виніс вирок 30-річному чоловіку, який ухилився від призову на військову службу. Як стало відомо з матеріалів справи № 642/6404/23, чоловіка спочатку доставили до територіального центру комплектування та військово-лікарської комісії у стані алкогольного сп’яніння.

Після медкомісії, де він здав аналізи та пройшов ВЛК, чоловік отримав повістку, але не з'явився на відправку. У суді він пояснив це тим, що за станом здоров’я не може виконувати військовий обов’язок. Під час медогляду він повідомив лікарям про свою епілепсію, проте це не було враховано.

Судові матеріали свідчать, що обвинувачений вживає алкоголь двічі на тиждень, що, за словами медиків, може провокувати епілептичні напади. Мати чоловіка, яка виступила свідком, підтвердила, що її син проходив медкомісію у п'яному вигляді та після цього вимкнув телефон.

Суд, врахувавши свідчення та результати психіатричної експертизи, яка підтвердила наявність хронічного психічного захворювання у вигляді алкогольної залежності, ухвалив рішення про призначення покарання у вигляді трьох років і шести місяців ув’язнення. Суд визнав, що виправлення чоловіка без ізоляції від суспільства неможливе.

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суд Харків ТЦК мобілізація ВЛК

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