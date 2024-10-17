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«Є рішення, які я ухвалив, і вони не зміняться», – канцлер Німеччини про План перемоги Зеленського

12:05, 17 жовтня 2024
Німеччина готова обговорити підтримку України на саміті ЄС.
«Є рішення, які я ухвалив, і вони не зміняться», – канцлер Німеччини про План перемоги Зеленського
Джерело фото: Hromadske
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У Брюсселі, перед початком саміту ЄС, канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським. Шольц зазначив, що деякі рішення, які він ухвалив, залишаються незмінними, пише «Європейська правда».

Він підкреслив важливість можливості для лідерів ЄС обговорити з українським президентом його ініціативи на саміті. «Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (ред. - Володимиром Зеленським). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться», – заявив Шольц.

Канцлер також акцентував увагу на важливості організації солідарності та обговорення можливостей підтримки України, зокрема, щодо забезпечення засобів для її захисту. «Основна увага приділяється забезпеченню того, щоб у нас були засоби, які дозволять Україні захистити себе. Крім того, є стратегічні питання для обговорення, ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться», – зазначив він.

Один із ключових пунктів Плану перемоги Зеленського полягає у знятті обмежень на використання західної далекобійної зброї проти військових цілей у росії. Україна вже протягом кількох місяців намагається отримати від Німеччини згоду на передачу крилатих ракет Taurus, проте Шольц залишається категорично проти.

Крім того, прем'єрка Латвії сподівається, що ЄС найближчим часом ухвалить рішення щодо Плану перемоги Зеленського.

Нагадаємо, Володимир Зеленський летить у Брюссель, де представить План перемоги.

Як писала «Судово-юридична газета», Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня відвідає штаб-квартиру НАТО під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу.

Крім того, очікувалось, що Президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу План перемоги.

Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

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Німеччина ЄС Володимир Зеленський Олаф Шольц

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