«Есть решения, которые я принял, и они не изменятся», – канцлер Германии о Плане победы Зеленского

Германия готова обсудить поддержку Украины на саммите ЕС.

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В Брюсселе, перед началом саммита ЕС, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским. Шольц отметил, что некоторые решения, которые он принял, остаются неизменными, пишет «Европейская правда».

Он подчеркнул важность возможности для лидеров ЕС обсудить с украинским президентом его инициативы на саммите. «Я сам делал это очень активно и неоднократно в течение последних недель и месяцев, я очень часто встречался с ним (ред. - Владимиром Зеленским). Вы знаете позицию Германии по этим вопросам. В этом отношении ничего не изменится», - заявил Шольц.

Канцлер также акцентировал внимание на важности организации солидарности и обсуждения возможностей поддержки Украины, в частности, по обеспечению средств для ее защиты. «Основное внимание уделяется обеспечению того, чтобы у нас были средства, которые позволят Украине защитить себя. Кроме того, есть стратегические вопросы для обсуждения, вы знаете, какие решения я принял, и это не изменится», - отметил он.

Один из ключевых пунктов Плана победы Зеленского заключается в снятии ограничений на использование западного дальнобойного оружия против военных целей в России. Украина уже в течение нескольких месяцев пытается получить от Германии согласие на передачу крылатых ракет Taurus, однако Шольц остается категорически против.

Кроме того, премьер Латвии надеется, что ЕС в ближайшее время примет решение по Плану победы Зеленского.

Напомним, Владимир Зеленский летит в Брюссель, где представит План победы.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября посетит штаб-квартиру НАТО во время встречи министров обороны стран Альянса.

Кроме того, ожидалось, что Президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза План победы.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

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