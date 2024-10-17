ВСП уволил судью Марьинского районного суда Максима Медведского после квалифоценирования

Результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.

Высший совет правосудия сообщил, что уволил судью Марьинского районного суда Донецкой области Максима Медведского.

Как пояснили в ВСП, результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.

«Высший совет правосудия во время заседания 17 октября 2024 принял решение об увольнении Медведского Максима Дмитриевича с должности судьи Марьинского районного суда Донецкой области на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела ХV «Переходные положения» Конституции Украины», - отметили в ВСП.

Ранее ВСП уволил судью Хозяйственного суда города Киева Инну Отрош после квалифоценирования.

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