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ВСП уволил судью Марьинского районного суда Максима Медведского после квалифоценирования

12:23, 17 октября 2024
Результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.
ВСП уволил судью Марьинского районного суда Максима Медведского после квалифоценирования
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Высший совет правосудия сообщил, что уволил судью Марьинского районного суда Донецкой области Максима Медведского.

Как пояснили в ВСП, результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.

«Высший совет правосудия во время заседания 17 октября 2024 принял решение об увольнении Медведского Максима Дмитриевича с должности судьи Марьинского районного суда Донецкой области на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела ХV «Переходные положения» Конституции Украины», - отметили в ВСП.

Ранее ВСП уволил судью Хозяйственного суда города Киева Инну Отрош после квалифоценирования.

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судья увольнение квалификационная оценка ВСП

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