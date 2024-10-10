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ВСП уволил судью Хозяйственного суда города Киева Инну Отрош после квалифоценирования

13:14, 10 октября 2024
Результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.
ВСП уволил судью Хозяйственного суда города Киева Инну Отрош после квалифоценирования
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Высший совет правосудия сообщил, что уволил судью Хозяйственного суда города Киева Инну Отрош.

Как пояснили в ВСП, результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.

«Высший совет правосудия во время заседания 10 октября 2024 принял решение об увольнении Отрош Инны Михайловны с должности судьи Хозяйственного суда города Киева на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела ХV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины», - отметили в ВСП.

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