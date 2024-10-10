ВСП уволил судью Хозяйственного суда города Киева Инну Отрош после квалифоценирования

Результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.

Высший совет правосудия сообщил, что уволил судью Хозяйственного суда города Киева Инну Отрош.

Как пояснили в ВСП, результаты квалификационного оценивания показали, что судья не отвечает занимаемой должности.

«Высший совет правосудия во время заседания 10 октября 2024 принял решение об увольнении Отрош Инны Михайловны с должности судьи Хозяйственного суда города Киева на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела ХV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлением с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины», - отметили в ВСП.

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