ВРП звільнила суддю Господарського суду міста Києва Інну Отрош після кваліфоцінювання

Результати кваліфікаційного оцінювання показали, що суддя не відповідає займаній посаді.

Вища рада правосуддя повідомила, що звільнила суддю Господарського суду міста Києва Інну Отрош.

Як пояснили у ВРП, результати кваліфікаційного оцінювання показали, що суддя не відповідає займаній посаді.

«Вища рада правосуддя під час засідання 10 жовтня 2024 року ухвалила рішення про звільнення Отрош Інни Михайлівни з посади судді Господарського суду міста Києва на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подання з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», - зазначили у ВРП.

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