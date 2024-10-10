Попит на гібриди в Україні у вересні зріс на 22%

Гібридні авто складають 60% від нових реєстрацій в Україні.

Джерело фото: unsplash

У вересні 2024 року автопарк України поповнився понад 2 тисячами гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 22% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Згідно з даними, 60% від загальної кількості нових автомобілів становили саме гібриди, що є незначним збільшенням в порівнянні з 59% у вересні минулого року.

Серед нових легкових автомобілів лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 з 280 зареєстрованими одиницями. На другому місці розташувався TOYOTA Yaris Cross (79 одиниць), а третю позицію зайняв NISSAN Qashqai (56 одиниць).

Серед імпортованих вживаних автомобілів з гібридними силовими установками лідирує KIA Niro з 54 зареєстрованими одиницями, за якою йдуть FORD Fusion US (50 одиниць) та TOYOTA Prius (49 одиниць).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.