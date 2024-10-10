Практика судів
  1. В Україні

Попит на гібриди в Україні у вересні зріс на 22%

18:38, 10 жовтня 2024
Гібридні авто складають 60% від нових реєстрацій в Україні.
Попит на гібриди в Україні у вересні зріс на 22%
Джерело фото: unsplash
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вересні 2024 року автопарк України поповнився понад 2 тисячами гібридних легкових автомобілів (HEV та PHEV), що на 22% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

Згідно з даними, 60% від загальної кількості нових автомобілів становили саме гібриди, що є незначним збільшенням в порівнянні з 59% у вересні минулого року.

Серед нових легкових автомобілів лідером ринку гібридів залишається TOYOTA RAV-4 з 280 зареєстрованими одиницями. На другому місці розташувався TOYOTA Yaris Cross (79 одиниць), а третю позицію зайняв NISSAN Qashqai (56 одиниць).

Серед імпортованих вживаних автомобілів з гібридними силовими установками лідирує KIA Niro з 54 зареєстрованими одиницями, за якою йдуть FORD Fusion US (50 одиниць) та TOYOTA Prius (49 одиниць).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тестування в апеляційні суди з кримінальної спеціалізації – результати за 10 жовтня

13 кандидатів не набрали прохідний бал, а 10 претендентів взагалі не з’явилися.

Закон про підвищення податків переголосовувати не потрібно, неузгодженості відсутні – Данило Гетманцев

В свою чергу, член комітету з податкової політики Ніна Южаніна перелічила основні зміни закону про підвищення податків.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Кредитна співпраця: надання Україні 35 млрд євро від ЄС буде прив’язане до виконання реформ

Фінансова підтримка Україні від ЄС буде надана за умови виконання політичних реформ і під суворим наглядом для запобігання шахрайству.

Вища рада правосуддя змінила підсудність справ Костянтинівського міськрайонного суду, але без дискусій не обійшлося

Збори суддів виступили проти зміни територіальної підсудності справ суду та не погодилися з головою Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області