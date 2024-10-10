В Україні запрацював новий сервіс «єТваринництво» — що це означає для фермерів

На електронному порталі будуть реєструвати суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві.

Міністерство аграрної політики та продовольства з 10 жовтня запускає новий сервіс «єТваринництво».

Передбачено, що на цьому електронному порталі будуть реєструвати суб’єктів племінної справи та селекційних досягнень у тваринництві.

Міністр аграрної політики Віталій Коваль заявив, що впровадження сервісу «в рази спростить відповідні процедури для фермерів.

«Щоб присвоїти відповідний статус суб’єктам племінної справи у тваринництві потрібно лише подати електронну заяву на сайті Мінагрополітики (у розділі єТваринництво), внести відомості до реєстру і отримати відповідний витяг», – зазначив міністр.

Подібна процедура впроваджується і в проведенні апробації, реєстрації селекційних досягнень у тваринництві (виведення нової породи, типу, лінії та інше) та імпортованих порід всіх видів сільськогосподарських тварин.

«єТваринництво – це про спрощення процедур, прозорість рішень та вільний допуск до загального переліку порід всіх видів сільськогосподарських тварин, що зареєстровані на території України», – підсумував Коваль.

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