В Украине заработал новый сервис «єТваринництво» — что это значит для фермеров

На электронном портале будут регистрировать субъектов племенного дела и селекционные достижения в животноводстве.

Министерство аграрной политики и продовольствия с 10 октября запускает новый сервис «єТваринництво».

Предполагается, что на этом электронном портале будут регистрировать субъектов племенного дела и селекционные достижения в животноводстве.

Министр аграрной политики Виталий Коваль заявил, что введение сервиса «в разы упростит соответствующие процедуры для фермеров.

«Чтобы присвоить соответствующий статус субъектам племенного дела в животноводстве нужно только подать электронное заявление на сайте Минагрополитики (в разделе єТваринництво), внести сведения в реестр и получить соответствующее выписку», – отметил министр.

Подобная процедура внедряется и в проведении апробации, регистрации селекционных достижений в животноводстве (выводе новой породы, типа, линии и др.) и импортируемых пород всех видов сельскохозяйственных животных.

«єТваринництво– это об упрощении процедур, прозрачности решений и свободном допуске к общему перечню пород всех видов сельскохозяйственных животных, зарегистрированных на территории Украины», – подытожил Коваль.

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