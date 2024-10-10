Спрос на гибриды в Украине в сентябре вырос на 22%

Гибридные авто составляют 60% от новых регистраций в Украине.

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В сентябре 2024 года автопарк Украины пополнился более 2 тысячами гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV), что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

Согласно данным, 60% от общего количества новых автомобилей составляли именно гибриды, что является незначительным увеличением по сравнению с 59% в сентябре прошлого года.

Среди новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается TOYOTA RAV-4 с 280 зарегистрированными единицами. На втором месте расположился TOYOTA Yaris Cross (79 единиц), а третью позицию занял NISSAN Qashqai (56 единиц).

Среди импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками лидирует KIA Niro с 54 зарегистрированными единицами, за которой следуют FORD Fusion US (50 единиц) и TOYOTA Prius (49 единиц).

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