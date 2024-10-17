ВРП звільнила суддю Мар’їнського районного суду Максима Медведського після кваліфоцінювання

Результати кваліфікаційного оцінювання показали, що суддя не відповідає займаній посаді.

Вища рада правосуддя повідомила, що звільнила суддю Мар’їнського районного суду Донецької області Максима Медведського.

Як пояснили у ВРП, результати кваліфікаційного оцінювання показали, що суддя не відповідає займаній посаді.

«Вища рада правосуддя під час засідання 17 жовтня 2024 року ухвалила рішення про звільнення Медведського Максима Дмитровича з посади судді Мар’їнського районного суду Донецької області на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України», - повідомили у ВРП.

Раніше ВРП звільнила суддю Господарського суду міста Києва Інну Отрош після кваліфоцінювання.

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