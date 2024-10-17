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ВРП звільнила суддю Мар’їнського районного суду Максима Медведського після кваліфоцінювання

12:23, 17 жовтня 2024
Результати кваліфікаційного оцінювання показали, що суддя не відповідає займаній посаді.
ВРП звільнила суддю Мар’їнського районного суду Максима Медведського після кваліфоцінювання
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Вища рада правосуддя повідомила, що звільнила суддю Мар’їнського районного суду Донецької області Максима Медведського.

Як пояснили у ВРП, результати кваліфікаційного оцінювання показали, що суддя не відповідає займаній посаді.

«Вища рада правосуддя під час засідання 17 жовтня 2024 року ухвалила рішення про звільнення Медведського Максима Дмитровича з посади судді Мар’їнського районного суду Донецької області на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу ХV «Перехідні положення» Конституції України», - повідомили у ВРП.

Раніше ВРП звільнила суддю Господарського суду міста Києва Інну Отрош після кваліфоцінювання.

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