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Канада предоставила Украине $300 млн на льготных условиях для поддержки бюджета

15:40, 17 октября 2024
Украина получила $300 млн от Канады для выполнения бюджетных обязательств.
Канада предоставила Украине $300 млн на льготных условиях для поддержки бюджета
Источник фото: Главком
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Украина получила от Канады почти 300 миллионов долларов финансирования на льготных условиях, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, эти средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на финансирование важнейших бюджетных расходов, что позволит государству выполнить свои обязательства перед гражданами.

«Спасибо Канаде за неизменную солидарность. С начала полномасштабной войны получили от канадских партнеров $5,4 млрд прямой бюджетной поддержки. Это важный вклад в нашу устойчивость», - отметил Шмыгаль.

Премьер-министр выразил уверенность, что Канада и в дальнейшем будет оставаться на стороне Украины в совместной борьбе за свободу.

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