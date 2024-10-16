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Суддю Павла Доброва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя рішенням ВРП

13:09, 16 жовтня 2024
Суддю Павла Доброва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Павла Доброва тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя рішенням ВРП
Джерело фото: advokatpost
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Суддю Комінтернівського районного суду Одеської області Доброва Павла Володимировича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомила пресслужба ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 16 жовтня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 16 жовтня 2024 року, суддю Комінтернівського районного суду Одеської області Доброва Павла Володимировича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суддя ВРП

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