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Судья Павел Добров временно отстранен от правосудия решением ВСП

13:09, 16 октября 2024
Судья Павел Добров временно отстранен от правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты ВСП.
Судья Павел Добров временно отстранен от правосудия решением ВСП
Источник фото: advokatpost
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Судья Коминтерновского районного суда Одесской области Добров Павел Владимирович временно отстранен от правосудия на основании решения Третьей Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщила пресс-служба ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об увольнении с должности приняла Третья Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 16 октября 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 16 октября 2024 года, судья Коминтерновского районного суда Одесской области Добров Павел Владимирович отстранен от осуществления правосудия.

В случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности такой судья автоматически временно отстраняется от правосудия до принятия решения о его освобождении от должности Высшим советом правосудия. Судьи считаются временно отстраненными от правосудия без принятия Высшим советом правосудия отдельного решения.

Срок действия отстранения судей от правосудия - до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмены решения Дисциплинарной палаты.

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судья ВСП

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