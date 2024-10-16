Через Telegram распространяют вредоносные программы, замаскированные под техподдержку «Резерв+»

Госспецсвязи предупреждает, что в Telegram распространяют вирус под видом техподдержки приложения для призывников.

Источник фото: 4studio.com.ua

Госспецсвязи сообщила о распространении вредоносного ПО через Telegram, замаскированного под техническую поддержку приложения «Резерв+». Зафиксирована рассылка сообщений от учетной записи @reserveplusbot, в которых предлагают установить «специальное программное обеспечение» через архив «RESERVPLUS.zip».

Правительственная команда реагирования CERT-UA обнаружила, что архив содержит вредоносное ПО под названием MEDUZASTEALER, которое похищает файлы пользователей.

Бот @reserveplusbot создан для имитации официальной техподдержки приложения «Резерв+» для призывников и военнообязанных, который в мае 2024 года действительно фигурировал как контакт техподдержки. Однако сейчас эта учетная запись используется злоумышленниками.

CERT-UA уже приняла меры для минимизации угрозы, но граждан призывают воздержаться от взаимодействия с ботом @reserveplusbot и не загружать с него файлы.

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