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Через Telegram распространяют вредоносные программы, замаскированные под техподдержку «Резерв+»

13:38, 16 октября 2024
Госспецсвязи предупреждает, что в Telegram распространяют вирус под видом техподдержки приложения для призывников.
Через Telegram распространяют вредоносные программы, замаскированные под техподдержку «Резерв+»
Источник фото: 4studio.com.ua
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Госспецсвязи сообщила о распространении вредоносного ПО через Telegram, замаскированного под техническую поддержку приложения «Резерв+». Зафиксирована рассылка сообщений от учетной записи @reserveplusbot, в которых предлагают установить «специальное программное обеспечение» через архив «RESERVPLUS.zip».

Правительственная команда реагирования CERT-UA обнаружила, что архив содержит вредоносное ПО под названием MEDUZASTEALER, которое похищает файлы пользователей.

Бот @reserveplusbot создан для имитации официальной техподдержки приложения «Резерв+» для призывников и военнообязанных, который в мае 2024 года действительно фигурировал как контакт техподдержки. Однако сейчас эта учетная запись используется злоумышленниками.

CERT-UA уже приняла меры для минимизации угрозы, но граждан призывают воздержаться от взаимодействия с ботом @reserveplusbot и не загружать с него файлы.

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