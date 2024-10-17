На Івано-Франківщині затримали 22-річну мешканку, яка в Telegram публікувала інформацію про ТЦК

В Івано-Франківській області жінці повідомили про підозру в перешкоджанні діяльності ЗСУ.

Джерело фото: Івано-Франківська обласна прокуратура

У Івано-Франківській області 22-річній мешканці повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Це рішення ухвалено за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури, відповідно до ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура.

Згідно зі слідством, в серпні 2024 року підозрювана створила та адмініструвала відкритий Telegram-канал, на якому публікувала інформацію про мобілізаційні заходи, що проводилися військовослужбовцями районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Підписники каналу регулярно поширювали фото- та відеозвіти з відомостями про час та місця, де військовослужбовці вручали повістки, включаючи населені пункти Верховинського району. Це дії жінки ускладнили процес формування військового резерву та попереджали ухилянтів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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