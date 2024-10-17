Сутички у Свято-Михайлівському соборі Черкас — є постраждалі, відкрито кримінальне провадження

Наразі у кримінальному провадження проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії.

Фото: поліція

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Як відомо, 17 жовтня у Черкасах віряни УПЦ московського патріархату штурмували Свято-Михайлівський собор у центрі міста після того, як стало відомо про його перехід до ПЦУ.

Черкаська обласна прокуратура повідомила, за фактом хуліганських дій на території собору розпочато кримінальне провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України.

Установлено, що на території Собору відбулися сутички між представниками православної церкви через перехід церковної громади Свято-Михайлівського кафедрального собору з московського патріархату до Православної церкви України.

«Наразі у кримінальному провадження проводяться невідкладні слідчі та процесуальні дії , спрямовані на з’ясування всіх обставин», - повідомили у прокуратурі.

У Нацполіції заявили, що хуліганські дії на території та всередині храму вчинила група осіб.

Через це кілька громадян зазнали тілесних ушкоджень.

Правоохоронці вже опитали учасників конфлікту, встановлюють свідків та очевидців інциденту, а також вивчають відеозаписи, оприлюднені в соцмережах.

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