Розпилюють газ та кидаються стільцями: у Черкасах віряни УПЦ мп штурмують храм, який перейшов до ПЦУ — відео

До місця події вже прибули поліцейські та машини швидкої допомоги.

Фото: suspilne.media

17 жовтня у Черкасах, віряни УПЦ московського патріархату штурмують Свято-Михайлівський собор у центрі міста після того, як стало відомо про його перехід до ПЦУ, передає «Суспільне».

Віряни УПЦ мп та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають.

Старший військовий капелан отець Назарій розповів, чому, на його думку, важливо, щоб цей храм перейшов у підпорядкування ПЦУ: «Російська православна церква окупувала територію Свято-Михайлівського собору і лицемірно називається Українською церквою. Але по факту ми чули їхні служби, де вони вже поминають патріарха Кіріла, не моляться за українське військо. Це якраз той храм, який будували черкащани, владика Софроній, який був великим патріотом, але, на жаль, не дожив до того часу, коли зміг перейти до Православної Церкви України, він цього дуже чекав. Тому сьогодні це зробили. Треба звільняти всю Україну від російської окупації і духовної російської окупації».

У Нацполіції повідомили, що документують обставини конфлікту біля Свято-Михайлівського собору.

«До поліції надійшла інформація про скупчення людей на території храму. Правоохоронці прибули на місце події з метою забезпечення громадського порядку, документування правопорушення та встановлення усіх учасників інциденту. На місці працюють слідчо-оперативні групи», – йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, що люди, що зібрали, проломили ворота, а також застосовували сльозогінний газ проти відвідувачів храму і тих, хто стоїть на його захисті від подібних нападів.

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