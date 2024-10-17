Распыляют газ и бросаются стульями: в Черкассах верующие УПЦ мп штурмуют храм, перешедший в ПЦУ — видео

К месту происшествия уже прибыли полицейские и скорая помощь.

Фото: suspilne.media

17 октября в Черкассах верующие УПЦ московского патриархата штурмуют Свято-Михайловский собор в центре города после того, как стало известно о его переходе в ПЦУ, передает «Суспільне».

Верующие УПЦ мп и митрополит Феодосий закрылись в храме и никого туда не пускают.

Старший военный капеллан отец Назарий рассказал, почему, по его мнению, важно, чтобы этот храм перешел в подчинение ПЦУ: «Русская православная церковь оккупировала территорию Свято-Михайловского собора и лицемерно называется Украинской церковью. Но по факту мы слышали их службы, где они уже поминают патриарха Кирилла, не молятся за украинское войско. Это как раз тот храм, который строили черкащане, владыка Софроний, который был большим патриотом, но, к сожалению, не дожил до тех пор, пока не смог перейти в Православную Церковь Украины, он этого очень ждал. Потому сегодня это сделали. Надо освобождать всю Украину от русской оккупации и российской духовной оккупации».

В Нацполиции сообщили, что документируют обстоятельства конфликта у Свято-Михайловского собора.

«В полицию поступила информация о скоплении людей на территории храма. Стражи порядка прибыли на место происшествия с целью обеспечения общественного порядка, документирования правонарушения и установления всех участников инцидента. На месте работают следственно-оперативные группы», – говорится в сообщении.

На кадрах видно, что собравшиеся люди проломили ворота, а также применяли слезоточивый газ против посетителей храма и тех, кто стоит на его защите от подобных нападений.

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