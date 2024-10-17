Польские фермеры не блокировали границу с Украиной, грузовое движение продолжается без задержек

Блокирование грузовиков польскими фермерами на пункте «Медика-Шегини» не произошло - ГПСУ.

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На пункте пропуска «Медика-Шегини» пока не наблюдается блокирование движения грузовых транспортных средств польскими фермерами, как это было анонсировано ранее. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телеэфира.

«По тому анонсу, который осуществляли польские фермеры, что они могут начать свои действия по блокированию движения грузовых транспортных средств по направлению пункта пропуска «Медика-Шегини», на данный момент этого не происходит. Ну и конечно, что мы в целом надеемся, что польские фермеры не будут блокировать движение для грузовиков ни на одном из направлений на границе с Польшей - будь то направление пункта пропуска «Медика-Шегини», или на любом из других пунктов пропуска», - отметил Демченко.

Он также добавил, что в последний период пассажиропоток на границе значительно снизился. В сентябре границу пересекли чуть более 3 миллионов человек, что на миллион меньше по сравнению с августом. Ежедневно границу пересекают 80-85 тысяч человек, а в выходные эта цифра может достигать 100 тысяч, что значительно ниже показателей летнего периода.

Уменьшение пассажиропотока, по словам представителя, привело к уменьшению очередей на пунктах пропуска, включая границу с Польшей, который принимает 50% от общего пассажиропотока.

Напомним, польские фермеры анонсировали новую блокаду границы с Украиной с октября и до конца года.

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