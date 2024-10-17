Практика судов
  1. В мире

Полная эскадрилья F-16 для Украины может задержаться, ведь США меняют подготовку пилотов

10:36, 17 октября 2024
США переносят обучение F-16 на младших пилотов, что может продлить сроки, в течение которых Киев будет иметь полную эскадрилью F-16.
Полная эскадрилья F-16 для Украины может задержаться, ведь США меняют подготовку пилотов
Источник фото: armyinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 на младших курсантов, а не на опытных лётчиков. Таким образом, это решение может продлить на многие месяцы сроки, когда Киев получит полную эскадрилью этих самолетов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании отмечают, представители США объяснили, что такое решение было принято из-за нехватки опытных украинских пилотов с необходимым знанием английского языка, которых можно было бы учить. Некоторые должностные лица также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открытыми к учебе.

Информированные источники издания отмечают, что Украина скорее всего не будет иметь полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять) максимум до весны или лета следующего года.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

США Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд обеспечил исполнение судебного решения по пенсионному делу с помощью судебного контроля

Только в марте 2024 года Управление Пенсионного фонда направило в Верховный Суд новый отчет о выполнении постановления ВС от 11 февраля 2020 года, в котором указало о полном выполнении этого постановления.

В Раде создадут ВСК по подготовке основ государственной политики по взаимодействию с национальными движениями малых и коренных народов РФ

Ярослав Юрчишин и Мария Мезенцева указывают, что развал РФ «несет значительные риски для украинской, европейской и мировой безопасности, из-за чего союзники Украины будут предотвращать этот процесс, создавая для Украины риски продолжения и повторения войны», поэтому «украинская политика в отношении РФ должна быть разработана только в тесном взаимодействии с национальными движениями автохтонных колонизированных народов РФ».

Ирина Мудрая: «Вскоре состоится презентация проекта Стратегии развития системы правосудия до 2029 года», интервью – часть первая

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая в эксклюзивном интервью Судебно-юридической газете рассказала о подготовленной Стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на период до 2029 года.

Кабмин предлагает принять изменения в закон о судебном сборе во исполнение решения КСУ

Законопроект устанавливает, что судебный сбор не взимается за подачу апелляционной и кассационной жалобы на определение суда, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие исполнителя при исполнении судебного решения.

Тестирование на когнитивные способности для кандидатов в апелляционные суды начнется 4 ноября

Первыми 4-6 ноября тесты на определение уровня IQ будут сдавать кандидаты на должности судей апелляционных судов гражданской специализации.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Світлана Старовойтова
    Світлана Старовойтова
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Микола Шатерніков
    Микола Шатерніков
    суддя Господарського суду Харківської області