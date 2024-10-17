Полная эскадрилья F-16 для Украины может задержаться, ведь США меняют подготовку пилотов

США переносят обучение F-16 на младших пилотов, что может продлить сроки, в течение которых Киев будет иметь полную эскадрилью F-16.

Источник фото: armyinform

Соединенные Штаты Америки переориентируют свою подготовку украинских пилотов F-16 на младших курсантов, а не на опытных лётчиков. Таким образом, это решение может продлить на многие месяцы сроки, когда Киев получит полную эскадрилью этих самолетов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании отмечают, представители США объяснили, что такое решение было принято из-за нехватки опытных украинских пилотов с необходимым знанием английского языка, которых можно было бы учить. Некоторые должностные лица также заявили, что США считают, что младшие кадеты будут более открытыми к учебе.

Информированные источники издания отмечают, что Украина скорее всего не будет иметь полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов, которые ими будут управлять) максимум до весны или лета следующего года.

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