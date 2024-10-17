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Лиам Пейн из группы One Direction погиб в результате падения с балкона отеля

11:30, 17 октября 2024
В Буэнос-Айресе бывший участник группы One Direction Лиам Пейн погиб после падения с третьего этажа.
Лиам Пейн из группы One Direction погиб в результате падения с балкона отеля
Источник фото: bukvy.org
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31-летний Лиам Пейн, известный как участник британско-ирландской группы One Direction, погиб после падения с балкона своего гостиничного номера в Буэнос-Айресе 16 октября. Об этом сообщает агентство Reuters.

Трагедия произошла в отеле CasaSur в районе Палермо. По данным полиции, сотрудники получили вызов об агрессивном госте, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя. Менеджер отеля сообщил, что услышал громкий шум из внутреннего двора, после чего полиция обнаружила Пейна, который выпал с балкона третьего этажа.

На аудиозаписи, полученной от министерства безопасности Буэнос-Айреса, работник отеля обращается за помощью, отметив, что гость вел себя агрессивно и разрушал комнату. По его словам, жизнь мужчины была под угрозой из-за его опасного поведения у балкона.

Пока обстоятельства смерти музыканта остаются не до конца выясненными, известно, что Пейн публично говорил о своих трудностях с психическим здоровьем и зависимостью от алкоголя, пытаясь справиться с давлением популярности.

Незадолго до трагедии, 2 октября, Пейн отыграл концерт в Буэнос-Айресе и делился моментами вместе с поклонниками.

Лиам Пейн получил известность после участия в шоу X Factor в 2010 году, где стал участником группы One Direction по инициативе музыкального магната Саймона Ковелла. За время своей карьеры группа выпустила ряд хитов, включая What Makes You Beautiful, Story of My Life и Live While We're Young.

Лиам Пейн оставил после себя сына по имени Бэр.

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