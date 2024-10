Ліам Пейн з гурту One Direction загинув у результаті падіння з балкона готелю

В Буенос-Айресі колишній учасник гурту One Direction Ліам Пейн загинув після падіння з третього поверху.

31-річний Ліам Пейн, відомий як учасник британсько-ірландського гурту One Direction, загинув після падіння з балкона свого готельного номера в Буенос-Айресі 16 жовтня. Про це повідомляє агентство Reuters.

Трагедія сталася в готелі CasaSur у районі Палермо. За даними поліції, співробітники отримали виклик про агресивного гостя, який, можливо, перебував під впливом наркотиків або алкоголю. Менеджер готелю повідомив, що почув гучний шум із внутрішнього двору, після чого поліція виявила Пейна, який випав з балкона третього поверху.

На аудіозаписі, отриманому від міністерства безпеки Буенос-Айреса, працівник готелю звертається за допомогою, зазначивши, що гість поводився агресивно та руйнував кімнату. За його словами, життя чоловіка було під загрозою через його небезпечну поведінку біля балкона.

Поки обставини смерті музиканта залишаються не до кінця з’ясованими, відомо, що Пейн публічно говорив про свої труднощі з психічним здоров'ям і залежністю від алкоголю, намагаючись справитися з тиском популярності.

Незадовго до трагедії, 2 жовтня, Пейн відіграв концерт у Буенос-Айресі та ділився моментами разом із шанувальниками.

Ліам Пейн здобув популярність після участі в шоу X Factor у 2010 році, де став учасником гурту One Direction за ініціативою музичного магната Саймона Ковелла. За час своєї кар’єри гурт випустив низку хітів, включаючи What Makes You Beautiful, Story of My Life і Live While We're Young.

Ліам Пейн залишив по собі сина на ім'я Бер.

