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Повна ескадрилья F-16 для України може затриматися, адже США змінюють підготовку пілотів

10:36, 17 жовтня 2024
США переносять навчання на F-16 на молодших пілотів, що може продовжити терміни, протягом яких Київ матиме повну ескадрилью F-16.
Повна ескадрилья F-16 для України може затриматися, адже США змінюють підготовку пілотів
Джерело фото: armyinform
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Сполучені Штати Америки переорієнтовують свою підготовку українських пілотів F-16 на молодших курсантів, а не на досвідчених льотчиків. Відтак, це рішення може подовжити на багато місяців терміни, коли Київ матиме повну ескадрилью цих літаків.

Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні зазначають, представники США пояснили, що таке рішення було ухвалене через нестачу досвідчених українських пілотів із необхідним знанням англійської мови, яких можна було б навчати. Деякі посадовці також заявили, що США вважають, що молодші кадети будуть більш відкритими до навчання.

Поінформовані джерела видання зазначають, що Україна швидше за все не матиме повної ескадрильї F-16 (20 літаків і 40 пілотів, які ними керуватимуть) щонайбільше до весни чи літа наступного року.

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США Україна війна

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