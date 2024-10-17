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Польські фермери не блокували кордон з Україною, вантажний рух триває без затримок

12:41, 17 жовтня 2024
Блокування вантажівок польськими фермерами на пункті «Медика-Шегині» не відбулося – ДПСУ.
Польські фермери не блокували кордон з Україною, вантажний рух триває без затримок
Джерело фото: suspilne.media
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На пункті пропуску «Медика-Шегині» наразі не спостерігається блокування руху вантажних транспортних засобів польськими фермерами, як це було анонсовано раніше. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час телеефіру.

«По тому анонсу, який здійснювали польські фермери, що вони можуть розпочати свої дії з блокування руху вантажних транспортних засобів по напрямку пункту пропуску «Медика-Шегині», на даний момент цього не відбувається. Ну і звісно, що ми загалом сподіваємося, що польські фермери не блокуватимуть рух для вантажівок на жодному із напрямків на кордоні з Польщею - чи то напрямок пункту пропуску «Медика-Шегині», чи на будь-якому з інших пунктів пропуску», – зазначив Демченко.

Він також додав, що в останній період пасажиропотік на кордоні значно знизився. У вересні кордон перетнули трохи більше 3 мільйонів осіб, що на мільйон менше порівняно з серпнем. Щоденно кордон перетинають 80-85 тисяч осіб, а у вихідні ця цифра може сягати 100 тисяч, що значно нижче показників літнього періоду.

Зменшення пасажиропотоку, за словами речника, призвело до зменшення черг на пунктах пропуску, включаючи кордон із Польщею, який приймає 50% від загального пасажиропотоку.

Нагадаємо, польські фермери анонсували нову блокаду кордону з Україною з жовтня і до кінця року.

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Польща Державна прикордонна служба

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