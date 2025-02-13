«Судова реформа – це справа не тільки України, але й ЄС, адже вона фінансується за рахунок європейських платників податків», – посол ЄС в Україні Катаріна Матернова

Посол ЄС в Україні розповіла, чому судові реформи в Україні відбуваються так, як вони відбуваються, та що буде далі.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, джерело фото: Pravo Justice

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова надала свою оцінку судовим реформам, які в тому чи іншому вигляді тривають в Україні з 2014 року.

Зазначимо, що Катаріна Матернова є громадянкою Словаччини. До призначення на посаду посла ЄС в Україні у 2023 році Катаріна Матернова працювала на посаді заступника генерального директора Генерального директорату з питань сусідства та переговорів про розширення (структура Єврокомісії), а ще раніше – у Світовому банку.

«Після зникнення соціалістичного табору, в країні, в якій я народилася, були ті ж самі проблеми, що і в Україні. Під час подальшого реформування судової системи було запроваджено дуже багато ініціатив, які виявилися неефективними, хоча до їх реалізації нас тоді спонукали наші західні партнери. Нам казали про те, що судова влада має бути незалежною, однак на практиці ніхто не розумів, що це означає. Відтак, ми створювали незалежне судочинство та органи суддівського врядування без перевірок на доброчесність, без перевірок на компетентність. По суті мова йшла про створення своєрідної середньовічної гільдії. У підсумку, судова система залишається проблемною в Словаччині і зараз», - розповіла 12 лютого посол ЄС про досвід судової реформи у Словаччині.

За словами Катаріни Матернової, під час реформування судової влади в Україні, іноземні партнери України намагалися врахувати помилки, які були допущені під час судових реформ, які відбувалися у країнах Східної Європи після краху соціалістичного табору.

Посол ЄС зазначила, що починаючи з 2014 року проведення реформ в Україні, у тому числі й судової реформи, стало можливим завдяки таким чинникам:

формування виконавчої та законодавчої гілок влади, які були політично готові до проведення реформ

тиск з боку організованого громадянського суспільства, яке вимагало від влади проведення реформ

тиск міжнародних партнерів України, які не тільки підтримували реформи, але й вимагали їх проведення

процес євроінтеграції, який змусив Україну брати на себе певні обов’язки

«Ще після запровадження системи обов’язкового декларування доходів та майна, а також кваліфікаційного оцінювання суддів у 2016 році, 1/3 усіх українських суддів просто звільнилися зі своїх посад. Відповідно, з’явилася можливість влити у судову систему «нову кров», тобто ввести нових суддів, які були б відібрані за новими правилами», - розповіла Катаріна Матернова про досягнення судової реформи часів президента Петра Порошенка.

Але найбільший прогрес, на думку посла ЄС, був досягнутий у ході судової реформи, яка розпочалася у 2019 році.

«Ми змогли перезапусти Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів, Конституційний Суд, було ліквідовано Окружний адміністративний суд міста Києва, також були створені комісії, які допомагають у відборі членів органів суддівського врядування», - нагадала посол ЄС.

При цьому посол ЄС відзначила, що багато з того, що відбувається в питаннях реформування судової влади в Україні, «суперечить інтересам суддів», як спільноти, але у будь-якому випадку «зроблено вже дуже багато».

Окремо посол ЄС розповіла про створення структур, які мають у своєму складі іноземних експертів і які задіяні у відборі членів ВРП, ВККС, КСУ, СДІ, суддів ВАКС.

«Питання створення та діяльності комісій з міжнародними експертами у складі, не є простим. Коли я працювала в Єврокомісії, то я активно доводила, що ми повинні брати участь у відборі топ-посадовців в Україні, зокрема в органах судової влади. Так, в Україні є ті, хто каже, що участь іноземців у відборі членів національних державних установ – це посягання на державний суверенітет. Але хочу зазначити, зовнішнє залучення – це тимчасовий захід, який використовується до моменту повного перезавантаження судової системи України», - повідомила Катаріна Матернова.

Також вона розповіла, що без фінансової, політичної та матеріально-технічної допомоги, успішна судова реформа в Україні була б неможливою.

«Ми надавали поради, як і що краще зробити, ми допомагали і допомагаємо у фінансовому, матеріально-технічному плані. Судова реформа – це те, де ми й надалі будемо реагувати на те, що відбувається», - повідомила Катаріна Матернова.

Наостанок посол ЄС нагадала, що реформування в Україні, зокрема й судової влади, відбувається у тому числі за рахунок європейських платників податків, а відтак успіх українських реформ, це справа не тільки України, але й ЄС.

На думку Катаріни Матернової, досвід України може стати корисним для реформування судової влади в деяких інших європейських країнах.

«Ми теж маємо проходити через такі процеси, через які пройшла Україна, починаючи з 2019 року», - зазначила посол ЄС.

Нагадаємо, що у Верховній Раді днями повідомили, що судова реформа в Україні, яка проводиться за допомогою іноземних партнерів України, у значній мірі є «експериментом».

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.