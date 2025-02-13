«Судебная реформа – это дело не только Украины, но и ЕС, ведь она финансируется за счет европейских налогоплательщиков», – посол ЕС в Украине Катарина Матернова

Посол ЕС в Украине рассказала, почему судебные реформы в Украине проходят так, как они происходят, и что будет дальше.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова, источник фото: Pravo Justice

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Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова дала свою оценку судебным реформам, которые в том или ином виде длятся в Украине с 2014 года.

Отметим, что Катарина Матернова является гражданкой Словакии. До назначения на должность посла ЕС в Украине в 2023 году Катарина Матернова работала на должности заместителя генерального директора Генерального директората по вопросам соседства и переговоров о расширении (структура Еврокомиссии), а еще раньше – во Всемирном банке.

«После распада социалистического лагеря, в стране, в которой я родилась, были те же проблемы, что и в Украине. При дальнейшем реформировании судебной системы было внедрено большое количество инициатив, которые оказались неэффективными, хотя к их реализации нас тогда призывали наши западные партнеры. Нам говорили о том, что судебная власть должна быть независимой, однако на практике никто не понимал, что это означает. Таким образом, мы создавали независимое судопроизводство и органы судейского управления без проверки на добропорядочность, без проверки на компетентность. По сути, речь шла о создании своеобразной средневековой гильдии. В итоге судебная система остается проблемной в Словакии и сейчас», - рассказала 12 февраля посол ЕС об опыте судебной реформы в Словакии.

По словам Катарины Матерновой, во время реформирования судебной власти в Украине, ее иностранные партнеры пытались учесть ошибки, допущенные во время судебных реформ, которые проводились в странах Восточной Европы после краха социалистического лагеря.

Посол ЕС отметила, что, начиная с 2014 года, проведение реформ в Украине, в том числе и судебной реформы, стало возможным благодаря следующим факторам:

формирования исполнительной и законодательной ветвей власти, которые были политически готовы к проведению реформ

давлению со стороны организованного гражданского общества, требовавшего от властей проведения реформ

давлению международных партнеров Украины, которые не только поддерживали реформы, но и требовали их проведения

процесс евроинтеграции, который заставил Украину брать на себя определенные обязательства

«Еще после введения системы обязательного декларирования доходов и имущества, а также квалификационного оценивания судей в 2016 году, 1/3 всех украинских судей просто уволились со своих должностей. Соответственно, появилась возможность влить в судебную систему «новую кровь», то есть ввести новых судей, которые были бы отобраны по новым правилам», – рассказала Катарина Матернова о достижении судебной реформы времен президента Петра Порошенко.

Но самый большой прогресс, по мнению посла ЕС, был достигнут в ходе судебной реформы, которая началась в 2019 году.

«Мы смогли перезапустить Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей, Конституционный Суд, был ликвидирован Окружной административный суд города Киева, также были созданы комиссии, помогающие в отборе членов органов судейского управления», – напомнила посол ЕС.

При этом посол ЕС отметила, что многое из того, что происходит в вопросах реформирования судебной власти в Украине, «противоречит интересам судей», как сообщества, но в любом случае «сделано уже очень много».

Отдельно посол ЕС рассказала о создании структур, имеющих в своем составе иностранных экспертов и задействованных в отборе членов ВСП, ВККС, КСУ, СДИ, судей ВАКС.

«Вопрос создания и деятельности комиссий с международными экспертами в составе, не простой. Когда я работала в Еврокомиссии, я активно доказывала, что мы должны участвовать в отборе топ-чиновников в Украине, в частности в органах судебной власти. Да, в Украине есть те, кто говорит, что участие иностранцев в отборе членов национальных государственных учреждений – это посягательство на государственный суверенитет. Но хочу отметить, что привлечение экспертов извне – это временная мера, которая используется до момента полной перезагрузки судебной системы Украины», - рассказала Катарина Матернова.

Также она рассказала, что без финансовой, политической и материально-технической помощи успешная судебная реформа в Украине была бы невозможной.

«Мы давали советы, как и что лучше сделать, мы помогали и помогаем в финансовом, материально-техническом плане. Судебная реформа – это то, где мы и дальше будем реагировать на происходящее», - сообщила Катарина Матернова.

Напоследок посол ЕС напомнила, что процесс реформирования в Украине, в том числе и судебной власти, происходит, в том числе, за счет средств европейских налогоплательщиков, а значит, успех украинских реформ, это дело не только Украины, но и ЕС.

По мнению Катарины Матерновой, опыт Украины может оказаться полезным для реформирования судебной власти в некоторых других европейских странах.

«Мы тоже должны проходить через такие процессы, через которые прошла Украина, начиная с 2019 года», - отметила посол ЕС.

Напомним, что в Верховной Раде на днях сообщили, что судебная реформа в Украине, которая проводится с помощью иностранных партнеров Украины, в значительной степени является «экспериментом».

Автор: Вячеслав Хрипун

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