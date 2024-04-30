Чоловіки призовного віку можуть отримати консульські послуги, якщо уточнили свої дані, або у разі надзвичайних обставин, – МЗС

МЗС України розібрало міфи щодо консульського обслуговування чоловіків за кордоном.

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Міністерство закордонних справ України надало додаткові пояснення стосовно консульського обслуговування за кордоном українців-чоловіків призовного віку, уточнивши, що рішення тимчасово припиняє прийом нових заяв лише від цієї категорії громадян.

Міф №1: рішення забороняє усім чоловікам за кордоном доступ до консульських послуг. Однак, МЗС пояснює, що обмеження стосується лише чоловіків призовного віку, і прийом заяв буде відновлено після завершення тимчасової паузи.

Міф №4: чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки у разі надзвичайних ситуацій. Однак, МЗС підкреслює, що у разі надзвичайних обставин, таких як ДТП, затримання чи стихійні лиха, консульські працівники надають необхідну допомогу у повному обсязі всім громадянам України, безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей.

Міф №3: рішення є неконституційним через те, що закон про мобілізацію ще не набрав чинності. МЗС зазначає, що захист прав та інтересів громадян є пріоритетом, і технічна пауза в прийомі нових заяв є лише тимчасовою. Це обумовлено необхідністю адаптації до нового законодавства, що передбачає певні зміни у наданні консульських послуг.

Міф №4 про раптове припинення надання послуг також є помилковим. Усі заяви, подані до 23 квітня 2024 року, продовжують опрацьовуватися в повному обсязі. Призупинення стосується лише нових заяв для уточнення механізмів, пов'язаних з новим законом про мобілізацію.

Міф №5 про несправедливість рішення стосовно чоловіків мобілізаційного віку за кордоном також є неправдивим. МЗС планує впровадити нові механізми, які дозволять уточнити військово-облікові дані дистанційно. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість.

Міф №6: порушення міжнародних конвенцій щодо захисту прав людини, також не відповідає дійсності. Тимчасове обмеження стосується лише прийому нових заяв і не суперечить міжнародним нормам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 квітня Кабмін постановою № 443 вніс зміни до пункту 11 Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову № 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном.

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