Практика судів
  1. В Україні

Чоловіки призовного віку можуть отримати консульські послуги, якщо уточнили свої дані, або у разі надзвичайних обставин, – МЗС

21:52, 30 квітня 2024
МЗС України розібрало міфи щодо консульського обслуговування чоловіків за кордоном.
Чоловіки призовного віку можуть отримати консульські послуги, якщо уточнили свої дані, або у разі надзвичайних обставин, – МЗС
Джерело фото: ArmyInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство закордонних справ України надало додаткові пояснення стосовно консульського обслуговування за кордоном українців-чоловіків призовного віку, уточнивши, що рішення тимчасово припиняє прийом нових заяв лише від цієї категорії громадян.

Міф №1: рішення забороняє усім чоловікам за кордоном доступ до консульських послуг. Однак, МЗС пояснює, що обмеження стосується лише чоловіків призовного віку, і прийом заяв буде відновлено після завершення тимчасової паузи.

Міф №4: чоловіки призовного віку за кордоном позбавлені консульської опіки у разі надзвичайних ситуацій. Однак, МЗС підкреслює, що у разі надзвичайних обставин, таких як ДТП, затримання чи стихійні лиха, консульські працівники надають необхідну допомогу у повному обсязі всім громадянам України, безвідносно до їхнього статусу щодо військової служби чи інших особливостей.

Міф №3: рішення є неконституційним через те, що закон про мобілізацію ще не набрав чинності. МЗС зазначає, що захист прав та інтересів громадян є пріоритетом, і технічна пауза в прийомі нових заяв є лише тимчасовою. Це обумовлено необхідністю адаптації до нового законодавства, що передбачає певні зміни у наданні консульських послуг.

Міф №4 про раптове припинення надання послуг також є помилковим. Усі заяви, подані до 23 квітня 2024 року, продовжують опрацьовуватися в повному обсязі. Призупинення стосується лише нових заяв для уточнення механізмів, пов'язаних з новим законом про мобілізацію.

Міф №5 про несправедливість рішення стосовно чоловіків мобілізаційного віку за кордоном також є неправдивим. МЗС планує впровадити нові механізми, які дозволять уточнити військово-облікові дані дистанційно. Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання, відповідно до вимог законодавства, консульських послуг, він матиме таку можливість.

Міф №6: порушення міжнародних конвенцій щодо захисту прав людини, також не відповідає дійсності. Тимчасове обмеження стосується лише прийому нових заяв і не суперечить міжнародним нормам.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 23 квітня Кабмін постановою № 443 вніс зміни до пункту 11 Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Кабінетом Міністрів України ухвалено постанову № 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП «Документ» за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних – МЗС надало додаткові роз’яснення

Якщо чоловік уточнив свої дані та має правові підстави на отримання консульських послуг, він матиме таку можливість – МЗС.

Сам лише факт відмови від отримання повістки не створює склад правопорушення, зокрема у частині явки до ТЦК – рішення апеляційного адмінсуду

Колегія суддів дійшла висновку, що відмова від отримання повістки не створює складу адміністративного правопорушення за ч. 2 статті 210-1 КУпАП, а тому притягнення позивача до адміністративної відповідальності за вказаною нормою є неправомірним.

Не менше 7100 грн: Кабмін підвищив мінімальні розміри посадових окладів в органах місцевого самоврядування

З цією метою внесені зміни до постанови Уряду щодо упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів.

Кабмін передав Держспецзв’язку 15,5 млрд грн для закупівлі спеціальної техніки та обладнання

Кабмін вирішив спрямувати залишок коштів у сумі майже 15,5 млрд грн, що утворився на початок року, до Держспецзв’язку.

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – дивіться прямий ефір на Право ТВ

30 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції Право ТВ з теми «Розлучення під час війни. Що слід знати про превентивні шлюбні заходи? Як вигідно поділити майно та оформити аліменти? Яких помилок слід уникати?»

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду