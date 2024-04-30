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Мужчины призывного возраста могут получить консульские услуги, если уточнили свои данные, или в случае чрезвычайных обстоятельств, – МИД

21:52, 30 апреля 2024
МИД Украины разобрало мифы относительно консульского обслуживания мужчин за рубежом.
Мужчины призывного возраста могут получить консульские услуги, если уточнили свои данные, или в случае чрезвычайных обстоятельств, – МИД
Источник фото: ArmyInform
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Министерство иностранных дел Украины предоставило дополнительные объяснения относительно консульского обслуживания за рубежом украинцев-мужчин призывного возраста, уточнив, что решение временно прекращает прием новых заявлений только от этой категории граждан.

Миф №1: решение запрещает всем мужчинам за рубежом доступ к консульским услугам. Однако, МИД объясняет, что ограничение касается только мужчин призывного возраста, и прием заявлений будет возобновлен после завершения временной паузы.

Миф №4: мужчины призывного возраста за рубежом лишены консульской опеки в случае чрезвычайных ситуаций. Однако, МИД подчеркивает, что в случае чрезвычайных обстоятельств, таких как ДТП, задержание или стихийные бедствия, консульские работники оказывают необходимую помощь в полном объеме всем гражданам Украины, безотносительно к их статусу относительно военной службы или других особенностей.

Миф №3: решение является неконституционным из-за того, что закон о мобилизации еще не вступил в силу. МИД отмечает, что защита прав и интересов граждан является приоритетом, и техническая пауза в приеме новых заявлений является лишь временной. Это обусловлено необходимостью адаптации к новому законодательству, предусматривающему определенные изменения в предоставлении консульских услуг.

Миф №4 о внезапном прекращении предоставления услуг также является ошибочным. Все заявления, поданные до 23 апреля 2024 года, продолжают обрабатываться в полном объеме. Приостановление касается только новых заявлений для уточнения механизмов, связанных с новым законом о мобилизации.

Миф №5 о несправедливости решения в отношении мужчин мобилизационного возраста за рубежом также является ложным. МИД планирует внедрить новые механизмы, которые позволят уточнить военно-учетные данные дистанционно. Если мужчина уточнил свои данные и имеет правовые основания на получение, в соответствии с требованиями законодательства, консульских услуг, он будет иметь такую возможность.

Миф №6: нарушение международных конвенций по защите прав человека, также не соответствует действительности. Временное ограничение касается только приема новых заявлений и не противоречит международным нормам.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 23 апреля Кабмин постановлением № 443 внес изменения в пункт 11 Порядка реализации экспериментального проекта по оформлению паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Кабинетом Министров Украины принято постановление 443 от 23 апреля 2024 года, вносящее изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и обращающихся в филиалы ГП «Документ» за рубежом.

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