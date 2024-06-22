У Києві у під'їзді багатоповерхівки чоловік виявив гранату, фото

У Патрульній поліції Києва повідомляють про небезпечні знахідки, які виявляють містяни. Так, у поліції пишуть, що у Дарницькому районі столиці надійшло повідомлення про виявлення небезпечного предмету.
«Чоловік розповів, що в під'їзді одної з багатоповерхівок виявив предмет, схожий на гранату», - зазначають правоохоронці.
Відтак, на місце викликали слідчих і вибухотехніків.
Як діяти, якщо виявили небезпечні предмети:
Раніше стало відомо, що в Бучі на Київщині чоловік підірвав гранату в автомобілі.
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