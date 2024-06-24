Як виграти війну з наркомафією в Україні

Які заходи реально допоможуть перемогти наркомафію в Україні.

Роман Мудрий, доктор юридичних наук, має 15-річний досвід роботи в органах прокуратури,

спеціально для «Судово-юридичної газети»

Майже щодня правоохоронці звітують про затримання торгівців наркотиками. Статистика Офісу Генерального прокурора свідчить, що з року в рік зростає кількість відкритих проваджень у сфері обігу наркотиків. Які заходи реально допоможуть перемогти наркомафію в Україні?

Якщо у 2018 році було відкрито 27 тисяч кримінальних справ, то у 2023 році вже більш як 39 тисяч, тобто за 7 років кількість проваджень зросла в половину. Однак обсяги вилучених наркотиків залишилися приблизно на одному рівні. У середньому щорічно в Україні вилучають майже 2 тонни наркотиків, для порівняння в тій же Німеччині – від 20 до 40 тонн.

Звідки наркотики?

В Україні темпи зростання наркоманії є одними з найвищих у світі. Від 1 млн до 1,5 мільйона наших громадян вживають наркотики. Такі дані колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова оприлюднила ще в 2021 році. І це величезний ринок для наркоторгівців.

Наркотичні речовини в Україні мають два джерела походження. По-перше, це місцеве виробництво. Як правило — це коноплі, мак і метамфітамін, найпоширеніший синтетичний наркотик — сіль (alfa-PVP) і мефедрон. На жаль, майже всі витратні матеріали можна купити легально. По-друге, це контрабанда: наркотики, завезені із-за кордону (Колумбія, Іран, Афганістан тощо).

Тому один із найефективніших способів боротьби з наркомафією — це перерізання шляхів постачання і вилучення великих партій наркотиків.

Неефективна система показників

Однією з проблем, що заважає ефективно боротись з наркоторгівлею є показники у правоохоронних органах України. Там ще й досі послуговуються радянською системою в оцінюванні ефективності роботи правоохоронців.

Проблема в тому, що система показників, за якими оцінюють правоохоронців призначена для того, щоб виявити більше фактів злочинів, а у європейських країнах — щоб більше вилучити наркотиків. Тому увага, наприклад, німецьких правоохоронців спрямована передусім на те, аби перекривати великі канали збуту, полювати на великих наркоторгівців і нарковиробників.

Так, у Німеччині у 2023 році вилучили рекордну кількість кокаїну — це майже 40 тонн. Роком раніше було перехоплено близько 20 тонн. Попередній рекорд зафіксували у 2021 році — 23 тонни.

До речі, нещодавно вперше в Україні, а саме в Кривому Розі, затримали велике угруповання наркоторговців — це 38 осіб — під назвою «двадцятівські». Але такі справи — це швидше виняток, а не правило.

На моє переконання, треба передусім змінити систему показників для правооохоронців. Головною складовою показника ефективності має стати вартість вилучених наркотиків. Адже не тільки вага вилученого має значення, а й вартість наркотиків. Наприклад, один грам канабісу на чорному ринку України коштує один долар, а кокаїну — майже 100 доларів.

Спеціалізація підвищить ефективність

Процесуальне керівництво над всіма відкритими кримінальними провадженнями в Україні здійснюють прокурори. Тому для підвищення ефективності розслідувань у прокуратурі вкрай важливо запровадити спеціалізацію прокурорів, щоб були створені спеціальні відділи прокурорів, які б займались виключно розслідуванням злочинів у сфері обігу наркотиків. Спеціалізація має бути мультидисциплінарна, простіше кажучи, повинні бути прокурори, які знаються не тільки на тому, як задокументувати факт продажу наркотиків, а й в економічних і фінансових схемах легалізації цих доходів, аби не давати можливості цьому капіталу вільно функціонувати.

Полювати не тільки на наркотики, а й гроші

Дуже важливо, щоб прокурори і співробітники правоохоронних органів розпочали полювання на гроші наркоторговців. Адже це та мета, заради якої вони працюють. Позбавивши їх грошей, ми позбавимо засобів до існування всього їхнього угруповання.

Тому треба боротися зі схемами легалізації коштів і вилучати майно наркоторговців: квартири, будинки, дорогі автомобілі тощо.

Корупцію може перемогти мотивація

Треба визнати, що ефективній боротьбі з наркоторгівлею заважає корупція в правоохоронних і судових органах. Звісно, більшість працівників добросовісно виконують свої обов’язки. Однак є й такі, які не можуть втриматися від спокуси легкого заробітку.

У моєму професійному досвіді був такий випадок. Я був керівником місцевої прокуратури в Запоріжжі і ми планували проведення операції з ліквідації одного наркоугруповання. Отримавши судові ухвали, ми здійснили одночасно близько 15 обшуків. Однак, вилучивши телефони у членів цієї злочинної групи, ми побачили, що на одному з них були вже копії цих судових ухвал на проведення обшуків. Тобто вже хтось попередньо передав зловмисникам інформацію про те, коли і куди ми плануємо прийти з такими обшуками. Звісно ж, наркоділки мали час перевести наркотики в інше місце, приховати зброю, попередити спільників.

Переконаний, що побороти корупцію, яка заважає в боротьбі з наркоторгівлею можна, але для цього треба діяти нестандартно. Важливо змінити сам підхід до мотивації співробітників правоохоронних органів.

Маю пропозицію, яка суттєво дозволить знизити корупцію в правоохоронних органах. Пропоную 10% від загальної суми коштів, вилучених у наркоторговців, направити на преміювання співробітників підрозділу, який розкрив цей злочин. І ще 10% виділяти на технічне переоснащення таких підрозділів, щоб вони могли йти в ногу з часом і застосовувати високі технології для боротьби з наркоторгівлею.

Світовий досвід – в Україну

Для боротьби з наркоторгівлею важливо використати підходи, які застосовують інші країни. На мою думку, для України найбільш ефективним було б поєднання різних способів боротьби з наркоторгівлею, які використовують у світі: часткова легалізація (з переглядом типів наркотиків), розширення повноважень і посилення спроможності правоохоронних органів, підвищення суворості покарання. Питання легалізації конкретних наркотиків вважаю за потрібне винести на суспільне обговорення, а за продаж наркотиків дітям покарання має бути якнайсуворіше.

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