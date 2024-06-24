В Україні зараз не планують знижувати призовний вік до 20 років та не обговорюють зниження призову з 60 до 50 років, — Федір Веніславський

Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає, — член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Фото: Верховна Рада/Facebook

Верховна Рада не розглядає питання зниження верхньої та нижньої межі призовного віку в Україні. Про це повідомив член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", - наголосив депутат.

За його словами, чоловіки можуть бути призовниками або військовозобов’язаними у віці від 18 до 25 років. Їх не можуть мобілізувати, якщо вони мають статус призовників.

До призовників належать чоловіки, які не служили у ЗСУ, не проходили ВЛК і не мають військової кафедри. Їх не визнавали раніше придатними або непридатними до служби.

Водночас в Україні є три категорії військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років.

Перша категорія — це військовозобов’язані, які проходили військову кафедру. До таких належать й ті чоловіки, які завершили навчання у закладі вищої освіти у 23 роки, а з 2020 до 2022 року пройшли військову кафедру і є офіцером запасу.

Такі чоловіки, якщо не продовжують навчання на магістратурі, можуть бути мобілізованими до 25 років.

Друга категорія — чоловіки, які відслужили строкову службу.

Веніславський розповів, що це стосується навіть тих, хто розпочав строкову службу у віці 18 років у 2020 році та звільнився у 2021 році. Нині таким чоловікам 22 роки, тож вони підлягають мобілізації.

А до третьої категорії, за словами нардепа, належать ті чоловіки, які пройшли ВЛК та раніше були визнані обмежено придатними.

"Оскільки ми змінили законодавство і на сьогоднішній день немає обмежено придатних, якщо такі громадяни України будуть визнані придатними до військової служби, вони також вже мають статус військовообов'язкових", - додав Веніславський.

Як відомо, народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський заявляв, що зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною.

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