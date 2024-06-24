Практика судів
  1. В Україні

В Україні зараз не планують знижувати призовний вік до 20 років та не обговорюють зниження призову з 60 до 50 років, — Федір Веніславський

19:00, 24 червня 2024
Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає, — член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
В Україні зараз не планують знижувати призовний вік до 20 років та не обговорюють зниження призову з 60 до 50 років, — Федір Веніславський
Фото: Верховна Рада/Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада не розглядає питання зниження верхньої та нижньої межі призовного віку в Україні. Про це повідомив член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна. 

"Жодних обговорень у комітеті щодо зниження призовного віку до 20 років не проводилося. Говорити про зниження з 60 до 50, я думаю, теж передчасно і на даний момент таких підстав немає", - наголосив депутат.

За його словами, чоловіки можуть бути призовниками або військовозобов’язаними у віці від 18 до 25 років. Їх не можуть мобілізувати, якщо вони мають статус призовників.

До призовників належать чоловіки, які не служили у ЗСУ, не проходили ВЛК і не мають військової кафедри. Їх не визнавали раніше придатними або непридатними до служби.

Водночас в Україні є три категорії військовозобов’язаних чоловіків віком до 25 років.

Перша категорія — це військовозобов’язані, які проходили військову кафедру. До таких належать й ті чоловіки, які завершили навчання у закладі вищої освіти у 23 роки, а з 2020 до 2022 року пройшли військову кафедру і є офіцером запасу.

Такі чоловіки, якщо не продовжують навчання на магістратурі, можуть бути мобілізованими до 25 років.

Друга категорія — чоловіки, які відслужили строкову службу.

Веніславський розповів, що це стосується навіть тих, хто розпочав строкову службу у віці 18 років у 2020 році та звільнився у 2021 році. Нині таким чоловікам 22 роки, тож вони підлягають мобілізації.

А до третьої категорії, за словами нардепа, належать ті чоловіки, які пройшли ВЛК та раніше були визнані обмежено придатними.

"Оскільки ми змінили законодавство і на сьогоднішній день немає обмежено придатних, якщо такі громадяни України будуть визнані придатними до військової служби, вони також вже мають статус військовообов'язкових", - додав Веніславський.

Як відомо, народний депутат від фракції «Голос» Роман Лозинський заявляв, що зниження призовного віку з 27 до 25 років може стати не останньою зміною.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для того, щоб навчання не перетворилося на інструмент уникнення мобілізації, – МОН роз’яснило нові правила вступу до аспірантури

Вступ в аспірантуру здійснюватиметься виключно за державним замовленням: МОН опублікувало роз’яснення щодо оновлених правил вступу до аспірантури у 2024 році.

МОН змінює правила вступу на аспірантуру у 2024 році – вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку

До аспірантури вступити на контракт можна буде лише на заочну або вечірню форми, які не дають право на відстрочку.

У вихідні дні сайт ВККС разом з усіма системами та реєстрами працювати не буде – ВККС

Проблеми виникли через поганий стан енергосистеми країни.

Комітет додав до законопроекту про дрібні крадіжки майна норми про порядок відсторонення прокурорів Генпрокурором для перевірки доброчесності

У редакції до другого читання законопроекту про відповідальність за дрібні крадіжки пропонується встановити, що за поданням Генеральної інспекції Генеральний прокурор може відсторонити прокурора від виконання службових повноважень під час проведення службового розслідування або перевірки доброчесності.

ТЦК вказував, що не має повноважень надавати відстрочку від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю – що вирішив суд з огляду на зміну правового регулювання

Суд зазначив, що враховуючи встановлені обставини і зміну правового регулювання під час розгляду справи, ефективним способом захисту порушеного права позивача є зобов`язання ТЦК розглянути заяву позивача та прийняти рішення щодо надання відстрочки від призову.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ярослав Мельник
    Ярослав Мельник
    суддя Київського апеляційного суду
  • Віктор Мачульський
    Віктор Мачульський
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Віктор Братасюк
    Віктор Братасюк
    суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області