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В Украине сейчас не планируют снижать призывной возраст до 20 лет и не обсуждают снижение призыва с 60 до 50 лет, — Федор Вениславский

18:51, 24 июня 2024
Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и на данный момент таких оснований нет, — член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.
В Украине сейчас не планируют снижать призывной возраст до 20 лет и не обсуждают снижение призыва с 60 до 50 лет, — Федор Вениславский
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Верховная Рада не рассматривает вопрос снижения верхнего и нижнего предела призывного возраста в Украине. Об этом сообщил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

"Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно и сейчас таких оснований нет", - подчеркнул депутат.

По его словам, мужчины могут быть призывниками или военнообязанными в возрасте от 18 до 25 лет. Их не могут мобилизовать, если у них есть статус призывников.

К призывникам относятся мужчины, не служившие в ВСУ, не проходившие ВЛК и не имеющие военной кафедры. Их не признавали ранее пригодными или непригодными к службе.

В то же время в Украине есть три категории военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет.

Первая категория — военнообязанные, которые проходили военную кафедру. К таким относятся и те мужчины, которые завершили обучение в высшем образовании в 23 года, а с 2020 по 2022 год прошли военную кафедру и являются офицером запаса.

Такие мужчины, если не продолжают обучение на магистратуре, могут быть мобилизованы до 25 лет.

Вторая категория — мужчины, отслужившие срочную службу.

Вениславский рассказал, что это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18 лет в 2020 году и уволился в 2021 году. Сейчас таким мужчинам 22 года, поэтому они подлежат мобилизации.

А к третьей категории, по словам нардепа, относятся те мужчины, которые прошли ВЛК и ранее признаны ограниченно пригодными.

"Поскольку мы изменили законодательство и на сегодняшний день нет ограниченно пригодных, если такие граждане Украины будут признаны пригодными к военной службе, они тоже уже имеют статус военнообязательных", - добавил Вениславский.

Как известно, народный депутат от фракции «Голос» Роман Лозинский заявлял, что снижение призывного возраста с 27 до 25 лет может оказаться не последним изменением. 

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