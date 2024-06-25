Водитель управлял автомобилем под алкоголем, но сообщил, что управлял Mitsubishi не он, а автопилот: что решил суд

Полиция и суд хоть и послушали о технических характеристиках современных автомобилей, но не поверили водителю.

На фото – автомобиль Mitsubishi ASX

Кременецкий райсуд Тернопольской области рассмотрел иск гражданина Юрия К. к Главному управлению Национальной полиции в Тернопольской области об отмене постановлений о привлечении его к административной ответственности.

19 февраля 2024 года патрульные полицейские остановили автомобиль Mitsubishi ASX, которым управлял местный житель Юрий К. Согласно выводам полиции, водитель Mitsubishi находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, к тому же, как оказалось, уже не в первый раз.

В апреле Кременецкий райсуд уже второй раз в течение года признал виновным Юрия К. в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения (ч. 2 ст. 130 КоАП). Наказание – 34 тыс. гривен штрафа и лишение права на управление транспортными средствами на 3 года.

Кроме того, Юрий К. был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 122 (нарушение правил остановки) Кодекса об административных правонарушениях. Штраф – 340 гривен.

Также Юрий К. был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП. Штраф – 20 400 гривен.

Учитывая целый ряд составленных полицией протоколов, Юрий К. и его адвокат попытались оспорить часть из них.

Так, они попытались оригинально доказать суду, что Юрий К. 19 февраля лично не управлял автомобилем Mitsubishi. Дело в том, что полицейские смогли зафиксировать лишь тот факт, что Юрий К. находился на пассажирском сидении автомобиля – именно с места пассажира Юрий К. вышел к полицейским, когда они подошли к Mitsubishi.

Юрий К. объяснил, что лично он 19 февраля не управлял автомобилем, поскольку Mitsubishi ASX ехал с помощью автопилота, по словам Юрия К., такого же "как у Tesla".

Чтобы выяснить, что произошло 19 февраля, суду пришлось вызвать патрульных полицейских в суд для допроса в качестве свидетелей.

Полицейские сообщили суду, что Юрий К. находился в автомобиле один и осуществил остановку прямо у перекрестка, что и обратило на себя внимание полицейских. По мнению полицейских, Юрий К. просто пересел на пассажирское сиденье во избежание быть привлеченным к ответственности, а затем попытался их убедить, что Mitsubishi может ехать с помощью автопилота.

Изучив позиции сторон, 24 мая Кременецкий райсуд все же пришел к выводу, что объяснения Юрия К. выглядят неубедительно и что именно Юрий К. управлял автомобилем Mitsubishi и допустил нарушение Правил дорожного движения.

Таким образом, суд отказал Юрию К. в удовлетворении иска к Главному управлению патрульной полиции в Тернопольской области.

Автор: Вячеслав Хрипун

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