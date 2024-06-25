Водій керував автомобілем напідпитку, але повідомив суду, що керував Mitsubishi не він, а автопілот: що вирішив суд

Поліція та суд хоч і послухали про технічні характеристики сучасних автомобілів, але не повірили водію.

На фото - автомобіль Mitsubishi ASX

Кременецький райсуд Тернопільської області розглянув позов громадянина Юрія К. до Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про скасування постанов про притягнення його до адміністративної відповідальності.

19 лютого 2024 року патрульні поліцейські зупинили автомобіль Mitsubishi ASX, яким керував місцевий мешканець Юрій К. Згідно з висновками поліції, водій Mitsubishi перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння, до того ж, як виявилося, вже не вперше.

У квітні Кременецький райсуд вже вдруге протягом року визнав винним Юрія К. у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння (ч. 2 ст. 130 КУпАП). Покарання - 34 тис. гривень штрафу та позбавлення права керування транспортними засобами на 3 роки.

Крім того, Юрія К. було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (порушення правил зупинки) Кодексу про адміністративні правопорушення. Штраф – 340 гривень.

Також Юрія К. було притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка була позбавлена права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф – 20 400 гривень.

Враховуючи цілу низку складених поліцією протоколів, Юрій К. та його адвокат спробували оскаржити частину з них.

Так, вони спробували оригінально довести суду, що Юрій К. 19 лютого особисто не керував автомобілем Mitsubishi. Справа в тому, що поліцейські змогли зафіксувати лише той факт, що Юрій К. знаходився на пасажирському сидінні автомобіля – саме з місця пасажира Юрій К. вийшов до поліцейських, коли вони підійшли до Mitsubishi.

Юрій К. пояснив, що особисто він 19 лютого не керував автомобілем, оскільки Mitsubishi ASX рухався за допомогою автопілоту, за словами Юрія К., такого ж «як у Tesla».

Щоб з’ясувати, що саме відбулося 19 лютого, суду довелося викликати патрульних поліцейських в суд для допиту у якості свідків.

Поліцейські повідомили суду, що Юрій К. знаходився в автомобілі один та здійснив зупинку прямо біля перехрестя, що власне й звернуло на себе увагу поліцейських. На думку поліцейських, Юрій К. просто пересів на пасажирське сидіння, щоб уникнути відповідальності, а потім намагався їх переконати, що Mitsubishi може рухатися за допомогою автопілоту.

Дослідивши позиції сторін, 24 травня Кременецький райсуд все ж дійшов висновку, що пояснення Юрія К. виглядають непереконливими, і що саме Юрій К. керував автомобілем Mitsubishi і допустив порушення Правил дорожнього руху.

Відтак, суд відмовив Юрію К. у задоволенні позову до Головного управління патрульної поліції в Тернопільській області.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.