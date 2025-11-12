  1. В Україні

В Україні ліквідують довідки про закінчення автошколи: в МВС розкрили деталі

17:59, 12 листопада 2025
В МВС зазначають, що за потреби випускник автошколи може отримати паперову довідку, але це не буде офіційно затвердженим документом.
В Україні ліквідують довідки про закінчення автошколи: в МВС розкрили деталі
Фото: МВС
Паперові свідоцтва про закінчення теоретичного або практичного курсу навчання в автошколах в Україні більше не видаються. Тепер після завершення навчання автошкола самостійно вносить дані до Єдиного державного реєстру, повідомляє Головний сервісний центр МВС.

"Кандидатам у водії не потрібно пред’являти свідоцтво про завершення навчання в автошколі у сервісному центрі МВС перед складанням іспиту. Адже вся необхідна інформація автоматично відображається та доступна для перегляду адміністратору в електронному режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким чином, коли особа завітає до сервісного центру МВС скласти іспити, то там перевірять інформацію про неї в реєстрі. Це дозволяє виключити можливість підробки, втрати чи пошкодження паперового документа.

"Однак, якщо кандидат у водії бажає отримати інформацію, що підтверджує його навчання в автошколі, він може звернутись безпосередньо до навчального закладу та отримати відповідну інформацію у паперовому вигляді. Проте, це не буде у форматі документа, а лише інформацією для особи", - додали в МВС.

посвідчення водія сервісний центр МВС авто

