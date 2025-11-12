В Украине ликвидируют справки об окончании автошколы: в МВД раскрыли детали

В МВД отмечают, что при необходимости выпускник автошколы может получить бумажную справку, но это не будет официально утвержденным документом.

Бумажные свидетельства об окончании теоретического или практического курса обучения в автошколах в Украине больше не выдаются. Теперь, после завершения обучения, автошкола самостоятельно вносит данные в Единый государственный реестр, сообщает Главный сервисный центр МВД.

"Кандидатам в водители не нужно предъявлять свидетельство о завершении обучения в автошколе в сервисном центре МВД перед сдачей экзамена. Поскольку вся необходимая информация автоматически отображается и доступна для просмотра администратору в электронном режиме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом, когда человек посетит сервисный центр МВД сдать экзамены, то там проверят информацию о нем в реестре. Это позволяет исключить подделку, потерю или повреждение бумажного документа.

"В то же время, если кандидат в водители желает получить информацию, подтверждающую его обучение в автошколе, он может обратиться непосредственно в учебное заведение и получить соответствующую информацию в бумажном виде. Однако это не будет в формате документа, а только информацией для гражданина", - добавили в МВД.

