Затвердили Порядок повідомлення про помилки у реєстровій інформації Державного реєстру документів страхового фонду документації

Набрав чинності Порядок повідомлення про помилки у реєстрових даних.

На виконання вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри» та з метою забезпечення належного рівня надання публічних послуг набрав чинності Порядок повідомлення про помилки у реєстрових даних та/або у реєстровій інформації Державного реєстру документів страхового фонду документації України та їх виправлення (далі - Порядок), який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25 листопада 2025 року № 3220/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2025 року за № 1762/45168. Про це повідомила Державна архівна служба.

Порядком, зокрема, визначено:

учасників процесу виправлення виявлених помилок у Реєстрі та порядок їх дій;

форми документів, що створюються в процесі виявлення та виправлення помилок;

правила зберігання наборів реєстрових даних, що містять помилки;

процедуру переоформлення акта закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України та/або витягу з Реєстру, які були оформлені з використанням набору реєстрових даних, що містив помилки.

Порядок призначений для використання публічними реєстраторами Реєстру та користувачами реєстрової інформації.

