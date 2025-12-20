  1. В Україні

Затвердили Порядок повідомлення про помилки у реєстровій інформації Державного реєстру документів страхового фонду документації

13:37, 20 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Набрав чинності Порядок повідомлення про помилки у реєстрових даних.
Затвердили Порядок повідомлення про помилки у реєстровій інформації Державного реєстру документів страхового фонду документації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На виконання вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри» та з метою забезпечення належного рівня надання публічних послуг набрав чинності Порядок повідомлення про помилки у реєстрових даних та/або у реєстровій інформації Державного реєстру документів страхового фонду документації України та їх виправлення (далі - Порядок), який затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25 листопада 2025 року № 3220/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2025 року за № 1762/45168. Про це повідомила Державна архівна служба.

Порядком, зокрема, визначено:

  • учасників процесу виправлення виявлених помилок у Реєстрі та порядок їх дій;
  • форми документів, що створюються в процесі виявлення та виправлення помилок;
  • правила зберігання наборів реєстрових даних, що містять помилки;
  • процедуру переоформлення акта закладення технічної та проектної робочої документації до страхового фонду документації України та/або витягу з Реєстру, які були оформлені з використанням набору реєстрових даних, що містив помилки.

Порядок призначений для використання публічними реєстраторами Реєстру та користувачами реєстрової інформації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Чоловік отримав бронювання після повістки – справу про ухилення від призову повернули на новий розгляд

Апеляційний суд скасував звільнення від кримінальної відповідальності чоловіка, який ухилявся від мобілізації.

Судова тяганина через «зниклі документи»: Верховний Суд поставив крапку в розлученні довжиною у два роки

Касаційна інстанція визнала надмірний формалізм перешкодою для доступу до правосуддя.

Борг існує, але стягнення заблоковане: на Дніпропетровщині чоловік переграв своїх кредиторів у суді

Хоча боргові зобов’язання залишилися чинними, але стягувачі втратили право вимоги: юридичні нюанси змінили долю старого кредиту.

Верховний Суд став на бік військового: справу щодо індексації грошового забезпечення на суму 140 тисяч гривень розглядатимуть заново

Апеляційний суд закрив провадження у справі військового щодо нарахування індексації грошового забезпечення, однак Верховний Суд визнав таке рішення помилковим і направив справу на новий розгляд.

Перевірку кандидатів на службу в поліції хочуть спростити: для кого готують зміни

Профільний комітет підтримав законопроект, який пропонує звільнити ветеранів війни від перевірки фізичної підготовки під час вступу до лав поліції.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]