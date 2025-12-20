Утвержден Порядок уведомления об ошибках в реестровой информации Государственного реестра документов страхового фонда документации

Вступил в силу Порядок уведомления об ошибках в реестровых данных.

Во исполнение требований Закона Украины «О публичных электронных реестрах» и с целью обеспечения надлежащего уровня предоставления публичных услуг вступил в силу Порядок уведомления об ошибках в реестровых данных и/или в реестровой информации Государственного реестра документов страхового фонда документации Украины и их исправления (далее — Порядок), утвержденный приказом Министерства юстиции Украины от 25 ноября 2025 года № 3220/5, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 26 ноября 2025 года за № 1762/45168. Об этом сообщила Государственная архивная служба.

Порядком, в частности, определено:

участников процесса исправления выявленных ошибок в Реестре и порядок их действий;

формы документов, создаваемых в процессе выявления и исправления ошибок;

правила хранения наборов реестровых данных, содержащих ошибки;

процедура переоформления акта закладки технической и проектной рабочей документации в страховой фонд документации Украины и/или выписки из Реестра, которые были оформлены с использованием набора реестровых данных, содержащего ошибки.

Порядок предназначен для использования публичными регистраторами Реестра и пользователями реестровой информации.

