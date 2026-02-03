  1. В Україні

17-річна прикарпатка допомагала готувати обстріл Бурштинської ТЕС — СБУ

23:12, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За завданням ворога дівчина проводила дорозвідку біля ТЕС, щоб з’ясувати її технічний стан після попередніх обстрілів.
17-річна прикарпатка допомагала готувати обстріл Бурштинської ТЕС — СБУ
фото: СБУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Івано-Франківську контррозвідка СБУ викрила та затримала агентку російських спецслужб — 17-річну випускницю місцевого технікуму, яка за завданням РФ збирала розвідувальні дані для підготовки ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. Про це повідомили у СБУ. 

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, ключовою ціллю ворога була Бурштинська ТЕС. Дівчина здійснювала дорозвідку поблизу об’єкта, намагаючись з’ясувати його технічний стан після попередніх обстрілів, а також фотографувала зовнішній периметр ТЕС для подальшої передачі інформації російській стороні.

В СБУ зазначають, що неповнолітню завербували представники російської воєнної розвідки після того, як вона розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів. Вербування відбувалося дистанційно — під виглядом пропозиції «легкого заробітку».

З метою конспірації агентка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а до енергетичного об’єкта прямувала пішки. На місці вона здійснила фото- та відеофіксацію будівель ТЕС із прив’язкою до електронних координат. Також встановлено, що фігурантка збирала інформацію про одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську.

Контррозвідники затримали підозрювану безпосередньо поблизу стратегічного об’єкта. Під час затримання у неї вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідданих і зв’язку з куратором з РФ. Крім того, під час обшуку в її помешканні правоохоронці знайшли ще чотири мобільні телефони, які агентка використовувала для зміни каналів зв’язку з метою конспірації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

СБУ обстріл

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дотримання принципу колегіальності та кворуму – єдина умова легітимності рішень Тимчасових слідчих комісій

Відсутність кворуму та конфлікт інтересів: Комітет ВРУ роз’яснив підстави для оскарження рішень ТСК.

КАСУ доповнять спеціальними нормами для звернень в суд органів державного нагляду

Проект закону № 14030 встановлює спеціальну процедуру для позовів органів державного нагляду про застосування заходів реагування та забезпечення доступу до перевірки, з чітко визначеним переліком підстав.

Кабмін визначив особливий порядок закупівлі критичного енергообладнання до кінця 2026 року

Ліміт на збільшення ціни одиниці товару та новий механізм купівлі генераторів без відкритих торгів: нові правила публічних закупівель.

Верховний Суд поставив під сумнів доведеність умислу у справі про носіння кастета

Суд касаційної інстанції визнав необґрунтованим вирок щодо носіння кастета, придбаного як сувенір, і направив справу на новий розгляд.

Польський державний банк офіційно зайде в Україну: Рада знову розглядає ратифікацію угоди

Польський Bank Gospodarstwa Krajowego може офіційно отримати право на діяльність в Україні.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]