17-річна прикарпатка допомагала готувати обстріл Бурштинської ТЕС — СБУ
В Івано-Франківську контррозвідка СБУ викрила та затримала агентку російських спецслужб — 17-річну випускницю місцевого технікуму, яка за завданням РФ збирала розвідувальні дані для підготовки ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Прикарпаття. Про це повідомили у СБУ.
За даними слідства, ключовою ціллю ворога була Бурштинська ТЕС. Дівчина здійснювала дорозвідку поблизу об’єкта, намагаючись з’ясувати його технічний стан після попередніх обстрілів, а також фотографувала зовнішній периметр ТЕС для подальшої передачі інформації російській стороні.
В СБУ зазначають, що неповнолітню завербували представники російської воєнної розвідки після того, як вона розмістила оголошення про пошук роботи на одному з інтернет-ресурсів. Вербування відбувалося дистанційно — під виглядом пропозиції «легкого заробітку».
З метою конспірації агентка спочатку виїхала з обласного центру на таксі, а до енергетичного об’єкта прямувала пішки. На місці вона здійснила фото- та відеофіксацію будівель ТЕС із прив’язкою до електронних координат. Також встановлено, що фігурантка збирала інформацію про одну з опорних підстанцій в Івано-Франківську.
Контррозвідники затримали підозрювану безпосередньо поблизу стратегічного об’єкта. Під час затримання у неї вилучили смартфон, який використовувався для збору розвідданих і зв’язку з куратором з РФ. Крім того, під час обшуку в її помешканні правоохоронці знайшли ще чотири мобільні телефони, які агентка використовувала для зміни каналів зв’язку з метою конспірації.
