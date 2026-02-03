17-летняя прикарпатка помогала готовить обстрел Бурштынской ТЭС — СБУ

По заданию врага девушка проводила разведку возле ТЭС, чтобы выяснить ее техническое состояние после предварительных обстрелов.

В Ивано-Франковске контрразведка СБУ разоблачила и задержала агентку российских спецслужб - 17-летнюю выпускницу местного техникума, которая по заданию РФ собирала разведывательные данные для подготовки ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Прикарпатья. Об этом сообщили в СБУ.

По данным следствия, ключевой целью врага была Бурштынская ТЭС. Девушка осуществляла доразведку вблизи объекта, пытаясь выяснить его техническое состояние после предварительных обстрелов, а также фотографировала внешний периметр ТЭС для последующей передачи информации российской стороне.

В СБУ отмечают, что несовершеннолетнюю завербовали представители российской военной разведки после того, как она разместила объявление о поиске работы на одном из интернет-ресурсов. Вербовка проходила дистанционно — под предлогом предложения «легкого заработка».

С целью конспирации агент сначала выехала из областного центра на такси, а в энергетический объект направлялась пешком. На месте она осуществила фото- и видеофиксацию зданий ТЭС с привязкой к электронным координатам. Также установлено, что фигурантка собирала информацию об одной из опорных подстанций в Ивано-Франковске.

Контрразведчики задержали подозреваемую непосредственно вблизи стратегического объекта. При задержании у нее изъяли смартфон, который использовался для сбора разведданных и связи с куратором из РФ. Кроме того, во время обыска в ее квартире правоохранители обнаружили еще четыре мобильных телефона, которые агентка использовала для изменения каналов связи с целью конспирации.

