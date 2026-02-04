На Кіровоградщині поліцейський «зливав» дані про померлих знайомому з ритуальної служби

Суд притягнув до відповідальності поліцейського у Кіровоградській області, який передавав знайомому з ритуальної служби дані про смерті.

У Кіровоградській області правоохоронець повідомляв знайомому працівнику ритуальної служби про всі факти смерті в районі, щоб той пропонував свої послуги родичам померлих. Про це повідомили у НАЗК у межах правил етичної поведінки для публічних службовців.

Відтак, суд притягнув старшого інспектора поліції в Кіровоградській області до адміністративної відповідальності за незаконне використання інформації з обмеженим доступом у власних інтересах.

Як встановив суд, правоохоронець, порушуючи вимоги статті 43 Закону України «Про запобігання корупції», використовував дані з обмеженим доступом з інформаційно-комунікаційної системи МВС. Зокрема, він передавав знайомому інформацію, а той оперативно пропонував свої послуги родичам померлих.

Такі дії суд кваліфікував як незаконне розголошення та використання інформації, яка стала відома у зв’язку з виконанням службових повноважень. Поліцейського визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відтак, у НАЗК зазначають, що публічні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків мають дотримуватися правил етичної поведінки. Це не формальні рекомендації, а чіткі вимоги Закону України «Про запобігання корупції» (розділ VI, статті 37-44).

Публічні службовці зобов’язані неухильно дотримуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими (ст. 38).

Яких ще норм мають дотримуватися публічні службовці?

Пріоритет інтересів (ст. 39).

Представляючи державу чи територіальну громаду, діяти виключно в їх інтересах.

Політична нейтральність (ст. 40).

Уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів при виконанні своїх службових повноважень, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Неупередженість (ст. 41).

Діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

Компетентність і ефективність (ст. 42).

Сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, не допускати зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.

Нерозголошення інформації (ст. 43).

Не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень.

Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень (ст. 44).

Незважаючи на приватні інтереси, утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону. У разі отримання таких доручень, службовець повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, а виборні особи – НАЗК.

Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування затверджені також наказом Національного агентства України з питань державної служби. Крім цього, різні державні органи й органи місцевого самоврядування додатково мають етичні кодекси для своїх працівників.

Порушення правил етичної поведінки посадовою особою є підставою для притягнення до дисциплінарної відповідальності. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає керівник державного органу або інша уповноважена на це особа.

НАЗК має право, за наявності задокументованих та підтверджених фактичними доказами даних, реагувати на факти порушень правил етичної поведінки. Якщо порушення скоїв суддя, НАЗК інформує про це Вищу раду правосуддя або Конституційний Суд України, які вирішують питання про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Якщо порушення правил етичної поведінки спричинило корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення, це може призвести й до інших, більш суворих, видів відповідальності.

