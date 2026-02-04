В Кировоградской области полицейский «сливал» данные об умерших знакомому из ритуальной службы

Суд привлек к ответственности полицейского в Кировоградской области, который передавал знакомому из ритуальной службы данные о смертях.

В Кировоградской области правоохранитель сообщал знакомому работнику ритуальной службы обо всех фактах смерти в районе, чтобы тот предлагал свои услуги родственникам умерших. Об этом сообщили в НАПК в рамках правил этического поведения для публичных служащих.

В результате суд привлек старшего инспектора полиции в Кировоградской области к административной ответственности за незаконное использование информации с ограниченным доступом в личных интересах.

Как установил суд, правоохранитель, нарушая требования статьи 43 Закона Украины «О предотвращении коррупции», использовал данные с ограниченным доступом из информационно-коммуникационной системы МВД. В частности, он передавал знакомому информацию, а тот оперативно предлагал свои услуги родственникам умерших.

Такие действия суд квалифицировал как незаконное разглашение и использование информации, которая стала известна в связи с выполнением служебных полномочий. Полицейского признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 172-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В НАПК отмечают, что публичные служащие при выполнении своих должностных обязанностей должны соблюдать правила этического поведения. Это не формальные рекомендации, а четкие требования Закона Украины «О предотвращении коррупции» (раздел VI, статьи 37–44).

Публичные служащие обязаны неукоснительно соблюдать требования закона и общепризнанные этические нормы поведения, быть вежливыми в отношениях с гражданами, руководителями, коллегами и подчиненными (ст. 38).

Каких еще норм должны придерживаться публичные служащие?

Приоритет интересов (ст. 39).

Представляя государство или территориальную общину, действовать исключительно в их интересах.

Политическая нейтральность (ст. 40).

Избегать демонстрации в любом виде собственных политических убеждений или взглядов при выполнении служебных полномочий, не использовать служебные полномочия в интересах политических партий или их ячеек либо отдельных политиков.

Беспристрастность (ст. 41).

Действовать беспристрастно, независимо от частных интересов, личного отношения к каким-либо лицам, своих политических взглядов, идеологических, религиозных или иных личных взглядов или убеждений.

Компетентность и эффективность (ст. 42).

Добросовестно, компетентно, своевременно, результативно и ответственно выполнять служебные полномочия и профессиональные обязанности, решения и поручения органов и лиц, которым они подчинены, не допускать злоупотреблений и неэффективного использования государственной и коммунальной собственности.

Неразглашение информации (ст. 43).

Не разглашать конфиденциальную и другую информацию с ограниченным доступом, ставшую известной в связи с выполнением служебных полномочий.

Воздержание от выполнения незаконных решений или поручений (ст. 44).

Независимо от частных интересов воздерживаться от выполнения решений или поручений руководства, если они противоречат закону. В случае получения таких поручений служащий должен немедленно в письменной форме сообщить об этом руководителю органа, а выборные лица — НАПК.

Общие правила этического поведения государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления утверждены также приказом Национального агентства Украины по вопросам государственной службы. Кроме того, различные государственные органы и органы местного самоуправления дополнительно имеют этические кодексы для своих работников.

Нарушение правил этического поведения должностным лицом является основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности. Решение о применении дисциплинарного взыскания принимает руководитель государственного органа или иное уполномоченное на это лицо.

НАПК имеет право при наличии задокументированных и подтвержденных фактическими доказательствами данных реагировать на факты нарушений правил этического поведения. Если нарушение совершил судья, НАПК информирует об этом Высший совет правосудия или Конституционный Суд Украины, которые решают вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.

Если нарушение правил этического поведения повлекло коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение, это может привести и к другим, более строгим, видам ответственности.

