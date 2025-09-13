В Польше звучит воздушная тревога: сообщается об угрозе воздушного нападения, видео

На востоке Польши включили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На востоке Польши включили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы русских дронов.

«Внимание! Угроза воздушного приступа. Соблюдайте особую осторожность» — такие экстренные уведомления получили жители ряда районов восточной Польши.

В частности, предупреждения получили жители Люблинского воеводства Хелм, Краснистав, Ленчная, Свидница и Влодава.

Напомним, из-за угрозы фиксировавшихся российских дронов на Ровенщине и Волыни, Польша подняла авиацию с целью защиты воздушного пространства. Кроме того, закрыли аэропорт Люблина.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.