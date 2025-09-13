Практика судов
В Польше звучит воздушная тревога: сообщается об угрозе воздушного нападения, видео

19:28, 13 сентября 2025
На востоке Польши включили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы российских дронов.
В Польше звучит воздушная тревога: сообщается об угрозе воздушного нападения, видео
На востоке Польши включили сигнал воздушной тревоги из-за угрозы русских дронов.

«Внимание! Угроза воздушного приступа. Соблюдайте особую осторожность» — такие экстренные уведомления получили жители ряда районов восточной Польши.

В частности, предупреждения получили жители Люблинского воеводства Хелм, Краснистав, Ленчная, Свидница и Влодава.

Напомним, из-за угрозы фиксировавшихся российских дронов на Ровенщине и Волыни, Польша подняла авиацию с целью защиты воздушного пространства. Кроме того, закрыли аэропорт Люблина.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
