Польша подняла авиацию и закрыла аэропорт Люблина - что произошло

Польша ужесточила защиту воздушного пространства на границе с Украиной 13 сентября.

Из-за угрозы фиксировавшихся российских дронов в Ровенской и Волынской области, Польша подняла авиацию с целью защиты воздушного пространства. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Сообщается, что в небе действуют польские самолеты и самолеты НАТО, а системы противовоздушной обороны и радиолокационного наблюдения переведены в состояние наивысшей готовности.

В командовании отмечают, что эти действия носят превентивный характер и направлены на безопасность воздушного пространства и защиту граждан, особенно на территориях, прилегающих к зоне угрозы.

Кроме того, закрыли аэропорт Люблина.

"В связи с деятельностью военной авиации аэропорт Люблина и контролируемая зона вокруг аэропорта закрыты для полетов", – сообщило Польское агентство аэронавигационных услуг.

Напомним, что Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс начинает операцию "Восточный страж" для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга. Это ответ на вторжение российских дронов в Польшу и угрозу со стороны РФ.

