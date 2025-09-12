НАТО отвечает на вторжение БПЛА РФ в Польшу — Рютте заявил о начале операции «Восточный страж»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что цель операции «Восточный страж» — укрепление позиции Альянса на восточном фланге.

Фото: Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс начинает операцию «Восточный страж» для того, чтобы усилить позиции вдоль восточного фланга. Это ответ на вторжение российских дронов в Польшу и угрозу со стороны РФ. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем, пишет The Guardian.

Рютте подчеркнул, что в операции по усилению Восточной Европы будут задействованы силы ряда членов НАТО, включая Данию, Германию, Францию, Великобританию и другие.

«Сегодня мы хотим объявить, что НАТО запускает операцию „Восточный страж“, чтобы еще больше укрепить нашу позицию вдоль восточного фланга. Эта военная деятельность начнется в ближайшие дни. Противодействие агрессии и защита каждого члена Альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача», — отметил генсек.

В свою очередь Гринкевич подчеркнул, что операция коснется всего восточного фланга НАТО и будет предусматривать развертывание, в частности, дополнительных сухопутных войск и авиации.

Кроме того, Рютте добавил, что 10 сентября, когда многочисленные российские дроны нарушили воздушное пространство Польши, противовоздушная оборона НАТО успешно обеспечила защиту территории.

«Хотя это была самая большая концентрация нарушений воздушного пространства НАТО, которую мы видели, то, что произошло в среду, не было единичным инцидентом. Безрассудное поведение России в воздухе вдоль нашего восточного фланга становится все более частым. Мы видели нарушения нашего воздушного пространства дронами в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве. Намеренно это или нет — это опасно и недопустимо», — добавил он.

