Российские «Шахиды» нарушили воздушное пространство Польши – Туск заявил, что была задействована авиация

В ночь на 10 сентября российские ударные беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, что вынудило страну активировать авиацию и системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в своем посте в социальной сети X, отметив, что военные применили вооружение против вражеских объектов.

Около часа ночи Воздушные силы Украины сообщили, что российские дроны, в частности «Шахеды», пересекли украинскую границу и вошли в воздушное пространство Польши, двигаясь в направлении города Замость, расположенного примерно в 60 километрах от границы с Украиной. Мониторинговые каналы также указали, что еще несколько групп беспилотников, в общей сложности более 10 «Шахедов», вероятно, нарушили польское воздушное пространство.

Реакция Польши и меры безопасности

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что для защиты воздушного пространства была поднята авиация, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания переведены в режим высшей готовности. Данные сервиса Flightradar24 подтвердили присутствие в воздушном пространстве Польши истребителя F-35.

Из-за угрозы российских дронов было закрыто воздушное пространство четырех аэропортов: сначала аэропорта в Жешуве, а затем в Люблине, Варшаве и Модлине. Наибольший риск, по данным Оперативного командования, касался Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств.

Премьер-министр Дональд Туск заявил: «Я постоянно контактирую с президентом и министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего». Он также отметил, что министр обороны Польши поддерживает тесную связь с лидерами и представителями стран НАТО для координации действий в ответ на инцидент.

