Російські «Шахеди» порушили повітряний простір Польщі – Туск заявив, що була задіяна авіація

Повітряний простір країни порушили понад 10 «Шахедів».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 10 вересня російські ударні безпілотники порушили повітряний простір Польщі, що змусило країну активувати авіацію та системи протиповітряної оборони. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск у своєму дописі в соціальній мережі X, зазначивши, що військові застосували озброєння проти ворожих об’єктів.

Близько першої години ночі Повітряні сили України повідомили, що російські дрони, зокрема «Шахеди», перетнули український кордон і увійшли в повітряний простір Польщі, рухаючись у напрямку міста Замосць, розташованого приблизно за 60 кілометрів від кордону з Україною. Моніторингові канали також вказали, що ще кілька груп безпілотників, загалом понад 10 «Шахедів», ймовірно, порушили польський повітряний простір.

Реакція Польщі та заходи безпеки

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що для захисту повітряного простору було піднято авіацію, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання переведено в режим найвищої готовності. Дані сервісу Flightradar24 підтвердили присутність у повітряному просторі Польщі винищувача F-35.

Через загрозу російських дронів було закрито повітряний простір чотирьох аеропортів: спочатку аеропорту в Жешуві, а згодом у Любліні, Варшаві та Модліні. Найбільший ризик, за даними Оперативного командування, стосувався Підляського, Мазовецького та Люблінського воєводств.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив: «Я постійно контактую з Президентом та Міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача». Він також зазначив, що міністр оборони Польщі підтримує тісний зв’язок із лідерами та представниками країн НАТО для координації дій у відповідь на інцидент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.