Практика судів
  1. У світі

НАТО відповідає на вторгнення БПЛА РФ у Польщу — Рютте заявив про початок операції «Східний вартовий»

19:04, 12 вересня 2025
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ціль операції «Східний вартовий» — зміцнення позиції Альянсу на східному фланзі.
НАТО відповідає на вторгнення БПЛА РФ у Польщу — Рютте заявив про початок операції «Східний вартовий»
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс розпочинає операцію «Східний вартовий» для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу. Це відповідь на вторгнення російський дронів на Польщу та загрозу від РФ. Про це він сказав на спільній пресконференції з Верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, пише The Guardian.

Рютте підкреслив, що в операції для посилення Східної Європи будуть залучені сили ряду членів НАТО, включаючи Данію, Німеччину, Францію, Великобританію та інші.

«Сьогодні ми хочемо оголосити, що НАТО запускає операцію «Східний вартовий», щоб ще більше посилити нашу позицію вздовж східного флангу. Ця військова діяльність розпочнеться найближчими днями. Протидія агресії та захист кожного члена Альянсу мають вирішальне значення. Захист східного флангу — наше ключове завдання», - наголосив генсек.

 У свою чергу Гринкевич підкреслив, що операція торкнеться всього східного флангу НАТО та передбачатиме розгортання, зокрема, додаткових сухопутних військ і авіації.

Крім того, Рютте додав, 10 вересня, коли численні російські дрони порушили повітряний простір Польщі, протиповітряна оборона НАТО успішно забезпечила захист території.

«Хоча це була найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, яку ми бачили, те, що сталося у середу, не було поодиноким інцидентом. Безрозсудна поведінка Росії у повітрі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішою. Ми бачили порушення нашого повітряного простору дронами у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Чи навмисно це, чи ні - це є небезпечним і неприйнятним», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Польща росія НАТО

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Видатки з бюджету на Мінцифри збільшили з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн – набувають сили зміни до бюджету

Бюджет Мінцифри збільшили вдвічі – зміни до закону про держбюджет на 2025 рік.

На Пленумі ВС дискутували, чи мають справи про санкції та оскарження рішень ВРП і ВККС розподілятися на всіх суддів Великої Палати як доповідачів без спеціалізації

Представники адміністративної юрисдикції, зокрема голова КАС ВС Михайло Смокович заявили, що справи, які Велика Палата розглядає як апеляційна інстанція, повинні розподілятися не лише на суддів-«адміністративників» як доповідачів, а на всіх.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Карина Аріт
    Карина Аріт
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Оксана Бойко
    Оксана Бойко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Лариса Грох
    Лариса Грох
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Олена Конишева
    Олена Конишева
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду