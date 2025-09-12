НАТО відповідає на вторгнення БПЛА РФ у Польщу — Рютте заявив про початок операції «Східний вартовий»

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що ціль операції «Східний вартовий» — зміцнення позиції Альянсу на східному фланзі.

Фото: Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс розпочинає операцію «Східний вартовий» для того, щоб посилити позиції вздовж східного флангу. Це відповідь на вторгнення російський дронів на Польщу та загрозу від РФ. Про це він сказав на спільній пресконференції з Верховним головнокомандувачем Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генералом Алексусом Гринкевичем, пише The Guardian.

Рютте підкреслив, що в операції для посилення Східної Європи будуть залучені сили ряду членів НАТО, включаючи Данію, Німеччину, Францію, Великобританію та інші.

«Сьогодні ми хочемо оголосити, що НАТО запускає операцію «Східний вартовий», щоб ще більше посилити нашу позицію вздовж східного флангу. Ця військова діяльність розпочнеться найближчими днями. Протидія агресії та захист кожного члена Альянсу мають вирішальне значення. Захист східного флангу — наше ключове завдання», - наголосив генсек.

У свою чергу Гринкевич підкреслив, що операція торкнеться всього східного флангу НАТО та передбачатиме розгортання, зокрема, додаткових сухопутних військ і авіації.

Крім того, Рютте додав, 10 вересня, коли численні російські дрони порушили повітряний простір Польщі, протиповітряна оборона НАТО успішно забезпечила захист території.

«Хоча це була найбільша концентрація порушень повітряного простору НАТО, яку ми бачили, те, що сталося у середу, не було поодиноким інцидентом. Безрозсудна поведінка Росії у повітрі вздовж нашого східного флангу стає дедалі частішою. Ми бачили порушення нашого повітряного простору дронами у Румунії, Естонії, Латвії та Литві. Чи навмисно це, чи ні - це є небезпечним і неприйнятним», - додав він.

