В Украину могли завезти опасные чашки — как они выглядят, фото

В чашках из Китая обнаружили превышение норм свинца и кадмия.

Фото: dpss.gov.ua

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила, что получила через Систему быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах (RASFF) уведомление от компетентного органа Республики Польша о выявлении опасной нехозяйственной продукции.

«Речь идет о стеклянной чашке китайского происхождения, украшенной цветами, грибами и листьями. Установлено превышение норм миграции свинца и кадмия в товаре, что представляет опасный риск для здоровья человека», — говорится в сообщении.

Госпродпотребслужба рекомендует потребителям:

воздержаться от покупки этих чашек;

не использовать продукцию, если она уже была приобретена;

в случае выявления такой чашки в обороте — сообщить в территориальный орган Госпродпотребслужбы.

